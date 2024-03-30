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年逾30扛40年房貸！他問「想追夢會太老嗎？」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己已經30多歲，身上還扛40年的房貸，若還想要追逐其他夢想，是不是已經太晚了？示意圖／Ingimage
一名網友表示，自己已經30多歲，身上還扛40年的房貸，若還想要追逐其他夢想，是不是已經太晚了？示意圖／Ingimage

台灣房價居高不下，年輕人買房逐漸變成遙不可及的夢想。對此，一名網友表示，自己已經30多歲，身上還扛40年的房貸，若還想要追逐其他夢想，是不是已經太晚了？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「33歲了還想追夢是不是太老了？」為題，指出自己今年33歲，有穩定工作，有房有車，身上正背40年房貸。目前還有想要追求的夢想，但他好奇「身上已經一堆包袱了33歲還想追夢會太老嗎？」。

貼文一出後，多數網友認為年齡不是理由，紛紛表示「33歲還很年輕啦，不用怕」、「追夢這事，年齡從不是理由，家庭才是」、「現實層面不用擔心的話，什麼時候都可以追」、「房貸只要能持續繳，追不追都沒差吧」、「不用花很多錢就追阿」、「去看不老騎士，你33？怕啥？」、「有的夢不難實現，有的很難，就年齡來講33歲不算老」。

不過，也有部分網友認為，看是要追什麼夢，才能給予建議，紛紛回應「先說要追什麼夢？是想找回初戀情人？」、「看哪種夢」、「你可能要說一下是什麼樣的夢」、「什麼夢？要講出來」、「認真問？什麼夢也不提，認真？」、「可以評估一下，覺得可以就追」、「有房貸還敢追夢呀，夢想應該換成繳完房貸吧」。

夢想 年輕人 房貸

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