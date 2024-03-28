理智線沒斷！她跟團旅遊一次就入坑 網讚：這才是真正的自由

跟團與自由行旅遊，大家各有所好。一名女網友就分享，以前不懂為何長輩都愛跟團，直到自己親自體驗才發現感受不錯，能夠享受跟家人相處的時光。一票網友也列出跟團的優勢，包括適合無腦旅遊、不用擔心交通還有安排行程。

原PO日前以「跟團的後果偷偷自己享受」為題，在Dcard心情版上發文表示，以前不懂為何媽媽、阿姨們都喜歡跟團，朋友們也勸戒不要和長輩跟團，不過自己前陣子和媽媽加入旅行社澎湖團體出遊的行列，讓她感嘆「可能是綜合年紀跟社會化的關係，總之整體印象蠻不錯的」。

原PO透露，她自由行旅遊的經驗就是要很注意所有行程細節，所以會不自覺變得很緊繃，只要家人碎念一兩句馬上理智線斷裂，整趟雖然都有玩到，但是只有「累」字形容。而她把上次的澎湖之旅當作放假，心裡也沒有預設必去行程，回來卻發現很享受，住在不錯的飯店、有車子接送代步、到很多景點拍照片、沿路吃吃喝喝，當時也因為是淡季遊客人少，很多地方都不用排隊。

此外，原PO提及跟團導遊深受阿姨們的喜愛，讓平常有點嚴肅的媽媽變得活潑，自己也可以放空當廢物好好享受跟家人相處的時光，綜合這些優點她直言入坑了，「大家可以跟團玩玩看，尤其再來就是花火節，光是安排行程就要內耗不少了，但前提是大家要找到可靠的旅行社及評估旅伴們的情況，才不會踩雷，好的導遊帶你上天堂」。

貼文曝光後，許多愛跟團旅行的網友們回應，「跟家人一起出門很棒，跟團也不用有人要開車、停車的問題」、「跟團過一次後就完全愛上了，跟團不用安排，不用自己搭車找路，這才是真正的自由」、「帶家人能跟團就跟團，省事省力不走心，而且大家都可以好好享受不傷感情，然後長輩也不會要求臨時調整行程，就算要求了也不是找自己，多棒」、「適合無腦想出去玩的人，我去日本跟泰國都是跟團，大家都會說日本自由行就好，但是我是一個不太會做功課跟規劃行程的人，而且不太喜歡走很多路的懶人」。

不過自由行的支持者表示，「身為超愛規劃行程跟體驗路途中遇到人事物的我，跟團真的會讓我覺得很無聊」、「我更喜歡一個人獨遊，我不會規劃行程，除了來回交通之外，有時候亂走還能走到秘境，也不用去顧慮同伴的感受，自由自在的，心情跟精神都好了起來」、「跟團太累了，尿尿不能想尿就尿，要吃什麼還要看團的心情，拍照踩點都有時間限制」、「跟團通常要很早起，有夠累，社交也好累，還是寧可自己排輕鬆自由的自由行」、「不喜歡跟團最主要原因是要很早起，還要聽長輩唱歌，暈車＋遊覽車KTV轟炸」。