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消費完拿到「特別發票」好奇能否對獎 內行驚：店員出包了

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票示意圖。聯合報系資料照片／記者陳恩惠攝影
統一發票示意圖。聯合報系資料照片／記者陳恩惠攝影

民眾買東西索取發票除了可以對獎以外，也能夠防止業者逃漏稅。有一名網友昨天（27日）消費後拿到一張「很特別的發票」，他越看越覺得奇怪，PO上網求助網友才得知問題所在，內行人看了也驚呼「店員出包了」。

從原PO在Dcard貼出的照片看到，他昨天到一家烘焙坊花了42元買麵包，拿到一張二聯式收銀機發票，不過原PO卻覺得這張發票越看越奇怪，於是上網問網友「頭一次拿到這種發票，這個發票可以對獎嗎？」

有內行人發現發票最上面註明的「存根聯」是問題所在，「存根聯是店家留存的，收執聯才是給顧客的，這家店員出包了」、「換發票的時候存根跟收執換反了，希望後面店員有發現」、「裝錯了，存根聯是要留店家」、「這樣店家報稅沒問題嗎？」、「你只能回去店裡更換吧」、「結帳的應該是新手才會換錯」。

還有當過麵包店員工的女網友表示，每次換發票都讓她很頭疼，「傳統發票超難換，一直都記不起來換法，以前在麵包店打工四個月，每次都找別人求救，尤其是在結帳的時候沒發票了，慌到不行」。

圖為一般店家保存的統一發票存根聯。示意圖。聯合報系資料照片／記者阮南輝攝影
圖為一般店家保存的統一發票存根聯。示意圖。聯合報系資料照片／記者阮南輝攝影

統一發票

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