他讚高雄發展好「會讓外縣市吃味嗎？」 在地人搖頭：這問題沒解決

六都之一的高雄市是南台灣的經濟重鎮，近幾年在觀光、交通等方面都有不錯表現，如今台積電也進駐高雄設廠，讓產業更加提升。有網友很肯定高雄的表現，好奇想問是否會讓其他縣市「吃味」？

原PO在PTT以「高雄這幾年的發展會讓其他縣市吃味嗎？」為題發文，他大讚高雄這幾年的發展讓人有目共睹，例如輕軌成圓、台積電設廠、舉辦各種活動演唱會，尤其駁二藝術特區規劃得非常好，吸引越來越多人逛，也因此搶了不少原本要去台南、屏東等鄰近縣市的遊客，這也讓他好奇「外縣市看高雄這麼好會吃味嗎？」

有其他縣市的民眾和高雄在地人非常認同，「桃園人表示羨慕」、「看到駁二跟港區是真的有羨慕到」、「台中應該學他們多搞些音樂節，戶外場地場租很便宜啦，台中也是有這樣的空間辦」、「高雄的確發展的越來越不錯了！不過沒住過高雄，不知道適不適合居住，觀光發展什麼的倒是很不錯，跟朋友玩過幾次，挺方便的」、「與有榮焉」、「朋友在高雄開airbnb，他們也有同業朋友在高雄開，這一年多來賺很多，還因此常常說一些外國旅客的故事，高雄真的活動多+天氣好+有山有海，又有文藝又有科技，確實外國人很愛」、「高雄一直是台灣最棒的都市啊」。

不過也有網友不以為然，「不會，至少差台北100年，除非五院搬到高雄，不然總公司職缺還是只有台北」、「我台中人無感」、「台中發展比高雄好多了好嗎」、「不會，南部很熱，完全不羨慕」、「想太多，光天氣和空氣品質就輸慘」、「空氣汙染嚴重、水質差、薪資低、天氣熱」、「近幾年的發展有目共睹，但人文素養不足，斑馬線禮讓行人的意識跟台北比起來還是相對薄弱」。

不少人認為高雄的問題仍然是薪水低導致人口外移，「高雄很棒，可是人口外移人數一直在增加」、「結果人口外流啊」、「人一直北漂有什麼用，笑死」、「那爲什麼人口被台中超越了？」、「比高薪工作機會就輸到脫褲了」、「給那種低到可憐的起薪就不要吹了，更不用提大量外流的人口還有爛到爆的交通」、「我高雄人無感，還是北漂薪水比較香」。