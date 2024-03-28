麥當勞焦糖冰奶茶回歸！他喊66元好貴 兩派人戰翻：飢餓行銷太成功

麥當勞超夯「焦糖冰奶茶」回歸，大批粉絲開心不已，不過有網友發現，現在一杯售價66元，實在變太貴。貼文曝光後，也引起兩派人馬論戰，其中有網友更直呼：「麥當勞飢餓行銷太成功！」

原PO在Dcard發文表示，麥當勞「焦糖冰奶茶」現在單點一杯要66元，實在太貴了，雖然產品回來很高興，但看到價格仍相當震驚，甚至直呼：「都可以買一個吃得飽的便當了！」

貼文曝光後，有網友附和道，「漲價可以理解，但幾年內漲這麼多就不太合理了，其他原本賣更貴的東西最多漲個5塊、10塊，一杯奶茶為什麼不到十年內可以漲20元」、「超貴，憑什麼比手搖還貴」、「賣66元也是一堆人護航，麥當勞飢餓行銷很成功」。

也有網友認為，「現在外面一堆飲料都這個價錢，甚至我看過大排長龍的馬卡龍，一顆比這還貴」、「這個價錢其實跟手搖差不多」、「會質疑就代表你不是客群，既然不是，何必在意人家能不能賣這個價格」、「蜂蜜奶茶也差不多這個價錢，我還是會買」、「不會用甜心卡喔 ，明明超便宜」。

麥當勞自1984年首度登台，至今已經陪伴台灣民眾40個年頭，此次除了「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」回歸外，另款「照燒豬肉堡」也將於4月10日復刻登場。