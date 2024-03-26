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拆開手機殼驚見內藏1物 眾人很有感：可以救急

聯合新聞網／ 綜合報導
現在人手一機十分普遍，不少人都會買手機殼來保護自己的手機安全。 圖／ingimage
現在人手一機十分普遍，不少人都會買手機殼來保護自己的手機安全。 圖／ingimage

現在手機已是人人必備、不可或缺的3C生活用品，動輒上萬元的價格，讓不少人會買手機殼或保護套來安裝，避免受到損壞。有一名網友藏了一張500元鈔票在手機殼裡卻忘了，日前無意間看到才想起來這件事，貼文也讓有同樣作法的人分享經驗。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見手機殼的內側夾藏了一張500元的紙鈔，原PO說昨天（25日）要清潔手機的時候，拆開手機殼赫然發現裡頭有一張鈔票，這才想起來這張紙鈔好像是他這個月初（3月）放進去的，沒想到竟然忘記它的存在，突如其來的小驚喜也讓原PO笑說「有錢可以買東西了」。

不少有一樣習慣的人很有同感，「我也有！前幾天去修手機，打開闆娘傻眼看了我」、「我放1000的，以備突發狀況使用」、「我看身邊的人也都有放耶，但他們都是用透明殼，很高調」、「我也有放一張500的在手機殼後，後來忘了，去換電池才發現」、「我也習慣手機殼後放錢，有時候忘記帶錢包可以救急」、「我還有自己塞過藍色的塞到忘記過」、「我都會放1000在手機殼內，因為有次東西買完結帳，結果忘記帶錢，然後之後都習慣手機放錢預防萬一，也好幾次都派上用場」、「真的很多次只帶手機，忘了帶錢包，超好用的」。

還有網友笑說「突如其來的小確幸」、「謝謝月初時的自己吧」、「下次放提款卡」、「我以為是放手機殼才會招財」、「我趕快看了一眼我的手機套…什麼都沒有」、「留緊急預備金是好習慣，但如果手機殼太緊放不下就要找別的地方了。以前我會放車廂，現在覺得信用卡跟提款卡比較實在」、「錢包會忘記帶，手機不會。當您結帳時發現錢包沒帶，手機夾層的救命錢是你的好幫手」。

原PO自己在手機殼裡塞一張鈔票卻忘了，日前拆下手機殼要清潔時才看到想起這件事。 圖擷自爆廢公社公開版
原PO自己在手機殼裡塞一張鈔票卻忘了，日前拆下手機殼要清潔時才看到想起這件事。 圖擷自爆廢公社公開版

手機殼

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