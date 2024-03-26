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女騎士看「正宗離線地圖」！ 真面目曝光網笑翻：阿姨比較酷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女騎士使用「正宗離線地圖」，引發網路熱議。圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院
一名女騎士使用「正宗離線地圖」，引發網路熱議。圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院

許多人騎車、開車都習慣開啟導航，以免走到錯誤方向。有網友昨（25）日就在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見一名婦人騎機車，龍頭上裝有手機架，上面擺放的不是手機導航，而是充滿記號的紙本地圖，這讓原PO驚訝感嘆，「旅遊時發現隔壁阿姨的map好像比較酷」。

照片曝光後引起熱烈反響，高達2.3萬人對此按下表情符號，有網友幽默回應，「正宗離線地圖」、「它是google paper」、「每200公尺就要自己更新頁面」、「別人的是手機車架，阿姨的是行動書架」、「免充電、離線使用、可回收」、「絕對不會有亂導的問題」、「在300公尺處，請向右翻」、「這個手動map免網路訊號，只須手動翻頁，除了怕下雨之外還不怕太陽曬。用了這個跨世代眼淚的map會讓你精神百倍，老了以後也不用怕得老年癡呆症，是居家旅行、外出必備的物品」。

也有不少網友回憶，「我們那年代連機車架都沒有，在家腦子記好地圖就出門」、「我以前送貨，一本地圖就送到天南地北，再加上嘴巴問路」、「以前只能記在腦海裡，背起來了才能出門，其實這樣很訓練記憶以及空間感」、「以前出門都要背路名，走中山高哪個交流道下走哪個方向，然後到什麼路右轉到什麼路左轉」、「以前真的是這樣找路，還自己拿衣架折成地圖架」、「想當年沒手機，打開電腦google地圖狂背」，還有眼尖的網友發現，「貌似是台南新藝獎的地圖，阿姨超酷」。

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