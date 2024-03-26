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社交媒體沒PO限動等於過不好？2好友接連關心他 網見細節：不用想太壞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在IG發布限時動態的頻率降低，就被好友關切狀態。示意圖／ingimage
一名網友在IG發布限時動態的頻率降低，就被好友關切狀態。示意圖／ingimage

現代人幾乎離不開社交媒體，一名網友透露自己喜愛PO限時動態，但後來頻率下降，就被朋友特別關切，讓他不解提問，「大家也會覺得少PO限動的人比較無趣或憂鬱嗎？」

一名網友以「沒PO IG限動代表過得不好？」為題，在Dcard閒聊版上發文表示，自己以前很喜歡PO限時動態，大概1天至少發一則，從去年開始變成3個月一則的頻率，結果和好友見面的時候，對方看到他很少發布動態，2名朋友便接連關心「你是不是都沒出去玩？」、「你好像最近比較憂鬱？看你都沒在發限動」。

原PO指出，自己只是突然覺得PO限時動態很麻煩，不知為何會被誤解成心情低落，因此好奇詢問，「大家也會覺得少PO限動的人比較無趣或憂鬱嗎？」

話題曝光後，網友們解釋，「只是因為你原本就是會PO的人，跟平常不一樣了，表示你朋友有在關注你欸！關心你的生活」、「主要是頻率差的太多，從1天一篇變成3個月一篇，有點交情都會關心一下的」、「應該是因為你本來很常PO突然不PO吧，如果本來就很少使用的人就不會問他了，就是一種關心而已，不用想太壞」、「有時候只是懶得PO，不過至少你朋友有注意到並且來問你，有的人根本都沒在關注別人有沒有PO動態，或是內容是什麼」。

許多網友們回應，不會透過PO限動判斷別人過得好不好，「我只是開始注意隱私了」、「生活過得真的好的人，連IG都不一定會用」、「覺得常PO限動的人是為發而發，沒有專注在當下做的事情」、「會這樣覺得的人大概社群成癮了吧，才會被限動貼文所綁架」、「我反而覺得沒在PO限動的，高機率是真正生活過得很精彩充實的人，超多朋友去國外交換還有旅遊的都PO在摯友限動及摯友貼文，他們都覺得沒必要給不熟的人窺探自己的隱私」。

也有人分享，「我結婚後也很少發限動，跟朋友見面就問我，妳每天在家不會無聊嗎？我說我們很常出去耶，只是想過的比較低調而已，身邊的朋友居然覺得我好像都宅在家不出門」、「好有感+1，很少在PO限動的人，真的會被一直問耶，被說你感覺生活很無聊、貼文怎麽只有幾張之類的，其實只是不想把私生活都PO在IG而已」。

社群媒體 限動

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