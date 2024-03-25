網好奇「茶の魔手好喝在哪？」 內行人大推：2款是最強招牌

南部手搖品牌「茶の魔手」到台北開店，昨（24）日許多人排隊嚐鮮，日前就有網友好奇「茶の魔手到底好喝在哪？」他指出「這間到底好喝在哪？還是我沒喝到招牌？我喝一般無糖純茶，感覺真的不如買超商瓶裝茶，手搖店最基本功不是就是純茶嗎？」對此，內行人大推2款茶の魔手飲品「山楂烏龍跟青梅青」。

一名網友在PTT發文，以「不是啊！茶の魔手到底好喝在哪？」為題，指出他一開始去南部會很興奮，想喝看看這個品牌，但喝過一次發現很普，有些飲品甚至連及格都有難度。原PO指出「全台灣最穩定的手搖只有50嵐沒有之一，清心有時候也會品質不一致，而茶の魔手到底好喝在哪？還是我沒喝到招牌？我喝一般無糖純茶，真的感覺不如喝超商瓶裝飲料，何況這間店名就是以茶來當招牌」。

文末他表示「如果要喝台南在地手搖飲，唯一推薦『甜又鮮』，那個噴射梅子有夠消暑，還沒喝過的不用謝了，快去買來喝吧！有沒有茶の魔手好喝在哪的八卦？就算不用排隊我都不會想買了，何況還大排長龍」。

對此，網友評價不一「這間又不是喝純茶的」、「便宜解渴吧，可以一杯當兩杯喝，還不買爆？」、「正宗台南味，南部人很愛喝」、「這間應該要點青梅，是用真糖醃漬的青梅，果肉還有新鮮感」、「山楂烏龍跟青梅青才是茶魔最強飲料好嗎？」、「喝什麼正常糖？台南要喝雙倍糖才能展現實力好嗎？」、「我習慣奶類了，點了奶類覺得不好喝，後來聽說要喝茶類飲品，才覺得不錯」、「真的要點山楂烏龍無糖微冰，才是厲害的」、「人家是在喝家鄉味，你在那邊湊熱鬧？個人評論茶魔大概跟清心差不多等級」。