台灣為何沒有超強漫畫家？ 網歸納2原因

不少人在當兵時都碰過各種畢生難忘的趣事，而在操課結束後的放風時間，前往自動販賣機投飲料，無疑是在軍中生活的小確幸。不過近日就有一名網友分享，他在服兵役期間，曾在販賣機旁撿到一罐「無拉環」、「無內容物」的空罐，他將這瓶空罐撿回家收藏，一放便放了17年。而貼文一出，隨即引發熱議。

2024-03-24 13:44