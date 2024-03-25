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台灣為何沒有超強漫畫家？ 網歸納2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「為什麼台灣沒有像鳥山明這麼厲害的漫畫家？」圖左為作者鳥山明，右為「七龍珠」漫畫單行本最終集。圖擷自／Twitter、「七龍珠」漫畫
一名網友好奇問「為什麼台灣沒有像鳥山明這麼厲害的漫畫家？」圖左為作者鳥山明，右為「七龍珠」漫畫單行本最終集。圖擷自／Twitter、「七龍珠」漫畫

日本漫畫風靡全球，吸引許多粉絲購買周邊產品，也有許多人夢想當漫畫家，希望自己的作品能夠熱銷。不過日前有網友好奇「為什麼台灣沒辦法誕生像是七龍珠作者鳥山明一樣的漫畫家？我覺得台灣人很聰明啊」。對此，網友回應「政府沒有挹注資金、市場規模不大」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文，好奇提問「為什麼台灣沒有辦法誕生像鳥山明這樣優秀的漫畫家？難不成台灣人比日本人笨嗎？我覺得台灣人很聰明啊！台灣人到店家消費總是能想盡各種理由跟店家七折八扣的，是大家都忙著賺錢所以懶得畫漫畫嗎？」

文章曝光後，引來網友討論，有人歸納兩原因「政府沒投入資金、市場規模不大」，指出「台灣政府沒有支持投入金援，而且（鳥山明）那個時代日本漫畫工業稱霸全球，美國的奇幻、機器人卡通也是強勢佔領一席。台灣雖然也有幾位不錯的漫畫家，比如《YOUNG GUNS》的林政德，巔峰時發行動畫、音樂專輯，甚至漫畫人物拍廣告，但畢竟市場小，出版社又多以引進日本漫畫版權銷售，長久下來自然不是人才外流就是轉行，鄭問到日本，林政德去大陸，艾雷迪轉行」、「台灣的教育哪生的出漫畫家？唯有讀書高的觀念到現在還是沒變，不然你看看現在課堂有多少才藝課？」、「現實是擊碎夢想的鐵鎚，當漫畫家要熬多久才能像鳥山明、富堅、井上雄彥、鄭問這種等級？在熬的過程裡又有多少人根本撐不下去？會凹店家、貪小便宜這些不需要多少學習就會了；畫圖則不然，不然你覺得七十多億人口有多少畢卡索、梵谷，又有多少張大千、齊白石？」

日本 漫畫 鳥山明

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