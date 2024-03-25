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台北「茶之魔手」開幕！買飲料排1小時 南部人驚：我家前面不用等

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台北「茶之魔手」開幕！買飲料排1小時 南部人驚：我家前面不用等

聯合新聞網／ 綜合報導
茶之魔手首度進駐台北，吸引大批排隊人潮。 記者陳睿中／攝影
茶之魔手首度進駐台北，吸引大批排隊人潮。 記者陳睿中／攝影

南台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」昨（24）日台北首間分店（台北慶城店）正式開幕，儘管比台南貴了5元，仍吸引大批民眾排隊，而驚人排隊潮畫面被公開後，也引起不少南部人熱議。

迎接開幕，台北茶之魔手特別推出「買5送1」的慶祝優惠，上午9點一開店，外面就排起長長的人龍，1杯飲料要等大約1小時。粉專《台南式 Tainan Style》也貼出排隊潮畫面，笑說：「什麼啊！哈哈哈，什麼意思」，似乎對於該現象頗意外。

《台南式 Tainan Style》隨即在留言區說道，因為茶魔在台南有213家門市，「台南人根本逃不出茶の魔手，終於找到武器反攻台北了」，其實茶魔不僅在台南店數是第一名，整體銷售數量也是第一名，不要說台南人不喝，其實超多人喝，只是不會特別講出來。

對此，許多南部網友也紛紛表示，「竟然」、「我笑出魔性的笑聲」、「讓台北嚐嚐台南人的甜」、「真的很愛排隊」、「都等那麼久，不差那幾天」、「來台南喝不用排隊」、「我們家前面那間都沒人，哈哈哈」。

事實上，開幕日當天，慶城店一早人潮滿滿，直到中午時人數便維持15～20人左右，下午才持續增加。一名排隊的陳先生就表示，自己以前在高雄喝過台灣青茶，這次想試看看招牌的山楂烏龍。

台南 手搖飲料

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