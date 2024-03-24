當兵投飲料掉「無拉環空罐」？他收藏17年 內行人曝1真相

不少人在當兵時都碰過各種畢生難忘的趣事，而在操課結束後的放風時間，前往自動販賣機投飲料，無疑是在軍中生活的小確幸。不過近日就有一名網友分享，他在服兵役期間，曾在販賣機旁撿到一罐「無拉環」、「無內容物」的空罐，他將這瓶空罐撿回家收藏，一放便放了17年。而貼文一出，隨即引發熱議。

原PO在臉書社團「小廢物俱樂部」分享一張照片，他表示17年前當兵時，在營區的販賣機旁發現一瓶「裡面裝空氣又沒拉環」的空罐。原PO見狀後覺得相當新奇，於是便將空罐帶回家，放在高低櫃中當成收藏品一直珍藏至今。

貼文曝光後，網友們熱議不斷，不少人笑稱，「國軍弟兄都是一把捏爆它喝的，從頭上淋下來還暢快地甩頭」、「你沒看過大力水手嗎？國軍弟兄就像擠爆菠菜罐頭那樣喝沙士的」、「這種是兵營特製版，要用食指用力戳，自然就有洞」、「這灌水泥，手榴彈投擲訓練用」。

不過也有內行人士解釋，此空氣罐其實是展示用樣品，應是作業人員在補貨時失誤，「這個是所謂的樣品罐，放在販賣機櫥窗，讓消費者選擇欲購買之商品，會如此是因為補貨員漏失讓樣品罐置入貨倉內而造成的」、「應該是樣本，然後混到販售品內」、「這是在販賣機前面展示用的」。

此外，也有網友指出這收藏很有價值，「這舊包裝超經典」、「展示罐，對於收藏家們算有很好的價值」、「這個不錯，等黑松沙士滿100年，它就不一樣了，傳下去吧」、「這罐很值錢，如果有辦法證明是從機器裡掉出來的話」、「這是以前的設計圖樣吧，現在應該值錢」、「好像很稀有」。