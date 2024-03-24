台灣三特色破滅？他喊「還剩啥優勢」眾人揪1點：根本超便宜

說到台灣的優點，每個人想法不盡相同，有人認為美食、醫療制度相當棒，也有人認為「濃濃的人情味」才是最大特色。有一名網友近日在PTT以「認真問，現在在台灣生活有什麼優勢？」為題發文，引起熱烈討論。

原PO指出，健保漲了，看病不再便宜；外食漲了，銅板美食逐漸消失、夜市貴到靠X，再來人情味也沒了，出門走斑馬線隨時要有被車撞死的準備，「以前台灣最愛吹的三樣東西都破滅了，現在在台灣生活有什麼優勢？」

對此，網友紛紛表示，「股市衝上兩萬，GDP贏日韓，還有什麼不滿」、「南部魯肉飯一碗25，老實講還是超便宜」、「水、電、油價超便宜，by住過國外18年的我」、「當企業主很爽」、「快搬去你覺得有優勢的地方」。

不過也有人說，「台灣只剩下竹科台積電，可憐」、「認真說這題好難，買房、買車，澳洲更大、更便宜」、「詐騙跟罪犯過超爽，違停世界」、「犯罪付出代價低」。

另外，許多人仍認為台灣的健保制度相當便民，「健保跟外國比還是不貴吧」、「健保漲了，看病還是很便宜」、「看病就算變貴，品質還是有保障」、「健保是掛號費漲吧」、「覺得健保很貴，麻煩都不要繳健保費，去看病都看自費，醫療人員會很開心」、「你知道日本看醫生自付3成嗎？去小診所＋拿藥隨便都是台幣600元起跳」。