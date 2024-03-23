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露營看到這款夜景...隔壁帳篷疑上演「皮影戲」 網傻眼：要搞出人命

聯合新聞網／ 綜合報導
國外社群瘋傳一組露營照，有對伴侶疑似在帳蓬裡做不可描述之事。情境示意圖。圖／Ingimage
國外社群瘋傳一組露營照，有對伴侶疑似在帳蓬裡做不可描述之事。情境示意圖。圖／Ingimage

近年有許多民眾喜歡到戶外露營，享受大自然的美好，但如果是去多人露營場地，也要注意個人娛樂行動別影響他人。國外有一對伴侶疑似在通亮的帳篷進行「人體交流」，各種姿勢照片全部被拍下，慘遭外流和瘋傳，有台灣網友看到也忍不住留言笑虧，「失傳許久的皮影戲」、「要搞出人命了」、「別人的帳篷總是比較好玩！」。

近日國外Facebook和X平台瘋傳一組露營照，只見畫面中，一對伴侶疑似在帳蓬內啪啪，其中一人很明顯平躺，並且腳還抬起來，另一人則做出「全力衝刺」的歡愛動作，不禁使人產生遐想。

在一片灰暗的深山叢林中，這對伴侶的明亮帳蓬十分顯目，也導致各種黑影交疊動作特別明顯。這一幕也被有心人士拍到，並外流社群平台遭到瘋傳。

有台灣網友將這組照片轉載至臉書社團「爆廢公社」，引發熱烈討論，吸引超過4千人按讚，許多人紛紛幽默留言，「別人的帳篷總是比較好玩！」、「高級皮影戲」、「明明是男女體操」、「應該是爬山太累，所以伸展做復健」、「其實...我第一眼看成命案現場」。

也有人質疑是刻意擺拍，這組照片有不合理之處，「笑死。想也知道不能在裡面有光線，我真的很佩服這種人的智商」、「怎覺得他們的帳篷太小了...要大戰應該買大帳黑色！還有充氣床」。

爆廢公社 社群 露營

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