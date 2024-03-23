買180元沙威瑪會很盤嗎？兩派網友戰翻：大披薩才199元！

夜市小吃「沙威瑪」深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友指出，日前在台北車站購買現做的沙威瑪，雖然好吃，但一個卻要價180元，讓他好奇「吃一個180的沙威瑪會很盤嗎？」。貼文一出後，引起網友熱議。

這名網友在PTT以「吃一個180的沙威瑪會很盤嗎？」為題，指出自己在台北車站買了現做的沙威瑪，炙燒的牛肉夾進麵包裡面，牛肉入口即化非常好吃，只不過一個要價不便宜，要180元！讓他好奇發問「我這樣很盤嗎？」。

貼文一出後，不少網友傻眼，紛紛回應「超盤的，披薩一個也才199元」、「超盤！不過你有錢就吃啊」、「幾乎跟一份麥當勞套餐價格相同」、「一份180元真的很盤，印象中沙威瑪的份量都不會大到哪裡去」、「這跟在巴黎吃到的價格差不多」。

不過，也有部分網友認為東西好吃就好，紛紛表示「吃的開心就好」、「好吃就好，辛苦一周犒賞自己」、「吃個東西別在意別人眼光」。