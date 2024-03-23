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熱炒店菜單驚見「三杯嚇老外」釣出內行解答：長知識了

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熱炒店菜單驚見「三杯嚇老外」釣出內行解答：長知識了

聯合新聞網／ 綜合報導
熱炒店是不少人愛訪的小吃店。 圖／canva
熱炒店是不少人愛訪的小吃店。 圖／canva

熱炒是台灣的經典小吃，通常三五好友會點上幾樣菜，配上白飯，就是一種享受。近日有網友在熱炒店點菜時，看到了一樣「不明所以」的菜，掀起網路熱議，也有內行人看完後出面解答。

網友在臉書社團「路上觀察學院」指出，吃熱炒點餐的時候，在菜單上的三杯類發現了一樣叫做「三杯嚇老外」的菜，覺得蠻有趣的，但卻又不知道是什麼。

網友表示，「好像很好吃」、「馬上點來看看」、「這個讚！」、「怎麼沒點呢哈哈？」、「嚇死了」、「青蛙還不夠嗎？」、「好想知道怎麼嚇」。

另外也釣出內行人解答，其實三杯嚇老外就是「集合了老外最怕的三種台灣料理，皮蛋、臭豆腐、豬血糕，另外再加上九層塔、米酒調味」、不少人也表示「第一次看到集合這三樣做三杯的，連我都難以想像啥味道」、「長知識了，原來」。

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熱炒店

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