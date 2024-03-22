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太閒？女客人問1小時問題卻不買 內行人曝真相：別小看這種人

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買手機時看到一名女客人頻問店員問題，事後卻表明自己沒有要買，讓目睹過程的原PO很傻眼。 示意圖／ingimage
原PO買手機時看到一名女客人頻問店員問題，事後卻表明自己沒有要買，讓目睹過程的原PO很傻眼。 示意圖／ingimage

在這物價不斷上漲的時代裡，錢變得越來越薄，許多人買東西也變得更錙銖必較，除了價格以外，商品的品質、規格等也都會仔細詢問，考慮清楚後才會下手。有一名網友日前去買手機，看到有位女客人跟店員問了一堆問題，最後卻表示自己沒有要買，讓目睹的他看了也無言。

這名網友在PTT以「問一小時卻不買都是什麼人？」為題發文，他說日前去某家知名手機的智慧館買新機，結帳後請店員幫忙設定手機，於是原PO就在店裡等了一小時。當時有位女客人一進到店裡就狂問了一堆網路上都查得到的問題，而且聲音又非常大，讓原PO不注意也難。

沒想到就這樣問了大約一小時，這名女客人最後竟然說「我沒有要買，只是先問問」，讓一旁的原PO看了很尷尬，「我也只是問店內還有沒有顏色可以讓我比較，然後就直接買了」，他也好奇問大家「通常會這樣做的通常都是什麼人啊？」

不少人也覺得這樣行為有點扯，「就伸手牌公主，懶得查只想無腦問」、「只想獲得資訊的伸手牌」、「哪來這麼多問題能問到一小時啊」、「吃飽太閒的人」、「沒客人時還好，人多還這樣搞就很腦殘」、「臉皮很厚吧」、「真能聊，網路所有能查的到資訊，我大概5分鐘就乾了沒話題，店員一定很帥」。

還有網友推測背後原因，「應該是打發時間」、「只是為了打發自己時間的自私人」、「有一些老人單純人生空虛來聊天的啊，我上次在apple store還有看到老人問東問西，最後問防盜鏈有沒有賣的」、「搞不好對方選擇障礙還在考慮啊」、「問一個小時大概神秘客吧，好像有規定時間才能領車馬費」、「現場問一問、玩一玩，再去網路買啊」、「簡單，先了解，以後特價買」、「這種人不見得是奧客，她可能很有錢，然後想找人聊天或懶得做功課，某天真的想買時，是真的會回頭找原本聊得來的業務人員掏錢購買，別太小看這種人」。

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