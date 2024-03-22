爭鮮哪些品項一定要吃？ 老饕點名必吃這2種：目前為止最愛

台灣雖然小吃遠近馳名，但不少人也喜愛異國美食，尤其日本料理壽司更是許多饕客的最愛，而爭鮮就是相當知名的壽司料理店。有一名女網友透露自己每次到爭鮮必點某幾樣商品來品嘗，她想問大家都會選擇什麼來吃？貼文一出，多數人都指名味噌湯和茶碗蒸必吃。

原PO在Dcard以「爭鮮必點什麼？」為題發文，她說自己每次到爭鮮必點蘆筍手卷、茶碗蒸、玉子燒、味噌湯，對她來說這樣就很飽了。開始有在運動後，就會再多加一盤毛豆，若還沒有飽，頂多再吃幾個男友拿的，這也讓男友看了笑說原PO根本不是去吃壽司的。

她說男友吃得比較多，至少有10盤，而且每次一定都會點當季新出的品項，只要覺得好吃就會狂拿，「像這次海味季就吃了好幾盤咖喱蝦，真的超蝦」。原PO想問大家去爭鮮都會點什麼來吃，或者是有什麼內行人才知道的吃法？

不少老饕分享自己喜愛的品項，「我至少30盤有美乃滋那個蟹棒」、「玉子燒絕對要吃一下的啦」、「唯一支持焦糖鮭魚」、「絕對要點鮭魚啊」、「馬鈴薯沙拉，必拿」、「自己都會先來幾盤玉米壽司」、「玉米！不知道為什麼爭鮮的特別好吃」、「這次海味季咖哩蝦真的好吃，咖哩跟蝦超配」、「甜蝦，因為我覺得蠻划算的」、「那個焦糖烤橘子有夠好吃」、「芒果布丁、黑糖奶酪，有夠好吃每次必點」、「肯定是草莓奶酪做Ending啦」。

其中味噌湯、茶碗蒸是最多人指名的，「味噌湯絕對必點」、「味噌湯一定會點，如果有新品也會吃吃看」、「去爭鮮必點茶碗蒸、味噌湯，偶爾看到新品項會試試看，其他的看心情」、「鮮蝦手捲、鮭魚、味噌湯必點，上禮拜去吃有吃看看他們新品乳酪帆立貝和湯咖哩起司蝦，很好吃，蠻推薦的」、「味噌湯也是必點，目前為止最愛的味噌湯就是爭鮮的」、「爭鮮plus，茶碗蒸、花魚一夜干」。