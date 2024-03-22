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她猶豫帶長輩出國要選設施多的飯店？ 過來人曝「行程」是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO第一次帶父母出國，很猶豫是否該選設施比較多的飯店居住。圖片來源/ingimage
原PO第一次帶父母出國，很猶豫是否該選設施比較多的飯店居住。圖片來源/ingimage

多數人出國旅遊都會結伴同行，其中有人會帶家人一起出遊，有一名女網友打算6月時帶爸媽到日本玩，但因為父母是第一次出國，因此猶豫是否該選設施比較多的飯店居住。

這名女網友在PTT發文表示，以往自己去日本玩的時候，大部分的時間都在外面，因此住宿都是挑乾淨，有得睡覺就好，但今年6月打算帶爸媽一起去同遊，因為是第一次帶他們出國，所以住宿上就多了一些考量，她想問大家「會因為有帶長輩出國而挑一些設施比較多的飯店嗎？比如有SPA服務或是三溫暖的飯店」。

不少過來人認為「行程」很關鍵，「1.看妳父母是否喜歡使用那些設施；2.行程有沒有預留很多在旅館的時間」、「先看妳行程啊，如果沒有很密集，可以預留時間享受飯店設施服務那當然好」、「看行程安排，如果待飯店時間長可以，短就不用了」、「看行程怎麼安排啊~有安排時間、活動就很適合」。

還有網友分享自身經驗，「可以帶去設備比較多的旅館體驗看看，如果他們都不願意去使用設施，下次就選有得睡覺的就好了」、「會吧，我自己就會刻意挑有設施的飯店，畢竟長輩他們沒辦法像我們這樣子玩整天，累的時候就讓他們在飯店放鬆就好」、「我家長輩對公共澡堂/裸湯無法接受，去溫泉飯店也是躲在房間泡」、「上次訂，結果爸媽不敢泡大眾湯，但一定要訂車站附近，且有電梯」。

出國旅遊 日本 飯店

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