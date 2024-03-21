影／她搭計程車見「超有趣影片」很驚喜 全網大推：有創意又好玩

在台灣搭計程車非常方便，是許多人不可或缺的交通工具之一。有女網友在Dcard透露，前幾天搭計程車時，意外看到一部「愛滋防治影片」，有趣的劇情讓她目不轉睛。貼文一出，竟釣出不少看過該廣告的網友，紛紛大讚「太有創意」。

原PO表示，最近她在搭計程車時，原本正低頭滑手機，後來聽到廣告的聲音便抬頭看了一眼，發現女主角是自己很喜歡的藝人，就專心地將影片看完。她指出，該部影片是關於愛滋防治的宣導，劇情不只很有創意，還能提供衛教知識。

原PO透露，影片最後還可以掃描玩小遊戲，雖然遊戲畫面與玩法較陽春，但很難破關，「搭車無聊掃掃看，結果一玩直接玩整路」。文章最後，原PO再次強調，她覺得這部衛教影片做得很有趣也很用心，開心直言「分享給沒搭車的大家看一下」。

貼文一出，釣出不少看過該廣告的網友，「現在的衛教影片越拍越有趣誒」、「我直接被第二段笑翻」、「演的很好笑誒！」、「沒想到可以這樣呈現，太有創意了吧」、「好棒喔，真可愛！希望可以讓更多人看到這廣告」、「我今天搭客運也有看到，難得有把整個廣告看完」。

還有不少民眾分享遊戲體驗，「妳很強了誒，我跟我朋友搭車一整路都在玩，兩個人都破不了8分」、「我也有玩那個遊戲，超難…我玩了5次，都在第一個就死掉」、「這遊戲看起來很普，實際沒那麼簡單！但會想一直挑戰下去」、「（遊戲）後面節奏好難抓喔，我最高只有10分」。

據了解，該部影片主要講述現今醫療進步，愛滋感染者只要穩定服藥，讓病毒量控制至血液中檢測不到的狀態，便不會把病毒傳染給性伴侶，而目前台灣已有八成的感染者不具傳染力。另外，影片簡介也有附上小遊戲的連結供民眾點擊。