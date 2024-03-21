快訊

央行升息！存款利率下周一反映 國銀高層喊苦：對銀行不利

人潮爆多！蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

愛在台積電？廠區Google五星評論藏亮點 勁爆情節近萬網友嗨翻

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。圖／路透
台積電。圖／路透

「愛的導體，半導體？」臉書粉絲專頁近日分享一則貼文，只見「台灣積體電路製造十二廠P4」在Google Map評論區中，一則看似訴說長年兄弟情的留言，文末竟是表白自己暗藏許久的心意，勁爆內容吸引近萬人朝聖，直呼「好有創意」。

就在6個月前，該廠在Google Map上出現一則評論，上頭寫道「在台積電十二廠認識了我兄弟，他很喜歡這個地方。我不一樣，我喜歡他」。發文者並非面對面告白，而是在評論區偷偷訴諸愛意的爆炸性情節，也被轉發分享至臉書，貼文不僅吸引近萬人朝聖，原評論目前則已累積2千人按讚。

「台積電十二廠P4」Google Map上出現一則評論，勁爆內容被轉至臉書後，吸引近萬名網友朝聖。圖／翻攝自Google Map評論
「台積電十二廠P4」Google Map上出現一則評論，勁爆內容被轉至臉書後，吸引近萬名網友朝聖。圖／翻攝自Google Map評論

話題曝光後，實際查看該廠在Google Map上的評論，不少人近日相繼留下兄弟情版本的「土味情話」，「兄弟，不是不喜歡你，只是錯的時間遇見你」、「我也喜歡你兄弟，可以介紹給我嗎」、「兄弟，我不敢相信有人比電路板還要性感」、「兄弟，我已經焊好人生的電路圖，你願意跟我串連在一起嗎？」

對此，網友們紛紛笑翻祭出諧音梗，「大吃一『晶』」、「『男』能可貴」、「『男』以言喻」；更有人搞笑表示，「半導體的表現形式，只有1和0」、「半導體…就是永恆的單相思…」、「難怪台積電這麼猛，原來有愛的結晶」、「半導體業中出了台積電，好基友中出了好兄弟」、「知道為什麼叫半導體嗎？因為一半+一半才是完整的一」。

Google Maps 台積電 告白

相關新聞

影／她搭計程車見「超有趣影片」很驚喜 全網大推：有創意又好玩

在台灣搭計程車非常方便，是許多人不可或缺的交通工具之一。有女網友在Dcard透露，前幾天搭計程車時，意外看到一部「愛滋防治影片」，有趣的劇情讓她目不轉睛。貼文一出，竟釣出不少看過該廣告的網友，紛紛大讚「太有創意」。

台灣Buffet比國外頂級還貴？ 內行人點出1策略：餐點是附加

吃到飽餐廳菜色豐富，備受國人歡迎。不過一名網友20日指出，美國拉斯維加斯自助餐也才80元美金（約2,548元新台幣），好奇拋問「為什麼國外的Buffet比台灣還便宜？」許多內行人對此直言，是店家的行銷策略所致。

愛在台積電？廠區Google五星評論藏亮點 勁爆情節近萬網友嗨翻

「愛的導體，半導體？」臉書粉絲專頁近日分享一則貼文，只見「台灣積體電路製造十二廠P4」在Google Map評論區中，一則看似訴說長年兄弟情的留言，文末竟是表白自己暗藏許久的心意，勁爆內容吸引近萬人朝聖，直呼「好有創意」。

mL不唸「莫」！他辦正名活動千人響應 網揪「1職業」最常說錯

臉書網友時常發起趣味活動，引起熱烈響應。而近日台中市一名教師也舉辦正名活動「誰再把mL唸『莫』，就把誰當掉」，截至目前獲得逾2000多人回應，不少網友指出，百貨公司櫃姐最常會唸錯。

台灣年輕人「戀愛5件套」 陸網友稱羨：品質好又便宜

許多情侶會一起出遊，讓感情升溫。日前，一名陸籍配偶在「小紅書」分享，她和台灣老公的出遊行程，包含基隆海岸線鐵道騎自行車、基隆廟口夜市、平溪放天燈、陽明山看日落與大安森林公園散步，並稱其為「戀愛5件套」。

媽媽愛亂買？她怨一顆「蛋」放洗手台都沒用 網曝真實用途：我家放20年

「我媽真愛亂買」，一名女網友發文表示，家中洗手台被放了一個物品，外型看起來很像一顆「蛋」，不知道這有什麼用途，媽媽買了也都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。