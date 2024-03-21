愛在台積電？廠區Google五星評論藏亮點 勁爆情節近萬網友嗨翻

「愛的導體，半導體？」臉書粉絲專頁近日分享一則貼文，只見「台灣積體電路製造十二廠P4」在Google Map評論區中，一則看似訴說長年兄弟情的留言，文末竟是表白自己暗藏許久的心意，勁爆內容吸引近萬人朝聖，直呼「好有創意」。

就在6個月前，該廠在Google Map上出現一則評論，上頭寫道「在台積電十二廠認識了我兄弟，他很喜歡這個地方。我不一樣，我喜歡他」。發文者並非面對面告白，而是在評論區偷偷訴諸愛意的爆炸性情節，也被轉發分享至臉書，貼文不僅吸引近萬人朝聖，原評論目前則已累積2千人按讚。

「台積電十二廠P4」Google Map上出現一則評論，勁爆內容被轉至臉書後，吸引近萬名網友朝聖。圖／翻攝自Google Map評論

話題曝光後，實際查看該廠在Google Map上的評論，不少人近日相繼留下兄弟情版本的「土味情話」，「兄弟，不是不喜歡你，只是錯的時間遇見你」、「我也喜歡你兄弟，可以介紹給我嗎」、「兄弟，我不敢相信有人比電路板還要性感」、「兄弟，我已經焊好人生的電路圖，你願意跟我串連在一起嗎？」

對此，網友們紛紛笑翻祭出諧音梗，「大吃一『晶』」、「『男』能可貴」、「『男』以言喻」；更有人搞笑表示，「半導體的表現形式，只有1和0」、「半導體…就是永恆的單相思…」、「難怪台積電這麼猛，原來有愛的結晶」、「半導體業中出了台積電，好基友中出了好兄弟」、「知道為什麼叫半導體嗎？因為一半+一半才是完整的一」。