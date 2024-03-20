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媽媽愛亂買？她怨一顆「蛋」放洗手台都沒用 網曝真實用途：我家放20年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，媽媽很愛亂買，買了一顆不明物品放洗手台，都沒使用。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友表示，媽媽很愛亂買，買了一顆不明物品放洗手台，都沒使用。情境示意圖。圖／Ingimage

「我媽真愛亂買」，一名女網友發文表示，家中洗手台被放了一個物品，外型看起來很像一顆「蛋」，不知道這有什麼用途，媽媽買了也都沒在使用，讓她很無奈。貼文曝光後引來討論，網友紛紛表示這是「不鏽鋼皂」，有去除腥味和洋蔥味的功效，有人甚至說「我家放了快20年」。

該名女網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文感嘆，媽媽很愛亂買東西，買了一顆看起來很像「蛋」的物品，而且已經放在洗手台很久了也都沒用。從女網友PO的照片中，可以看出這顆「蛋」是橢圓狀，表面超亮滑，看起來像是不鏽鋼製品。

貼文曝光後引來熱烈討論，意外吸引多達1.2萬名網友按讚，網友紛紛留言揭密這是不鏽鋼皂，用這個清洗，有去除腥味的功效，「這個是去味道的，肥皂對上某些味道是沒太大用處的」、「在水下沖的話會產生負離子，負離子會帶走異味，這就是不鏽鋼肥皂」、「這可是好東西我也有一個，這個是當妳處理魚、肉時，手有異味，用這個洗洗搓搓，不用肥皂，馬上清潔，手就沒有肉腥味」、「有在處理味道重的食材的話很實用吧，而且這顆造型滿好看的，妳媽眼光不錯」。

網友表示不鏽鋼皂有去除異味功效。圖為不鏽鋼皂示意圖。圖／擷自亞馬遜網頁
網友表示不鏽鋼皂有去除異味功效。圖為不鏽鋼皂示意圖。圖／擷自亞馬遜網頁

也有人表示雖然不鏽鋼皂可以去除腥臭，但不能光是單純碰碰水就好，要邊搓邊洗，摩擦有異味的地方才有用，如果有些民眾不知道如何使用，或者直接洗肥皂，長期下來很容易閒置不鏽鋼皂，「我以前會用清水加不鏽鋼皂洗手，或者單純用洗手乳洗，但還是有味道，後來我用不鏽鋼皂加上洗手乳當成肥皂搓揉整個手掌，居然真的去味了」、「重點我買了，不知道是我不會用還怎樣，根本沒用，直接被我丟了」、「這是可以用手搓除味的，因為我以前也有一個，後來我覺得不要自欺欺人...扔了」。

也有人表示家中不鏽鋼皂放了很多年，已經用很久才不是小廢物，「我家放了快20年」、「這個很好用耶，絕對不是廢物」、「這在辛苦煮菜給全家人的媽媽眼中超有用的，做成蛋形整個圓潤，比較好握，在水流下面沖跟搓手不會弄受傷，不煮飯的人可能難以理解，但是媽媽煮飯這麼辛苦，值得多一點體貼」。

味道 廢物 浴室

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