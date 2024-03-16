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福原愛突和解江宏傑？業界人士曝「真實內幕」：有2大關鍵原因

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福原愛突和解江宏傑？業界人士曝「真實內幕」：有2大關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
福原愛出席記者會時明顯雙頰消瘦。（美聯社）
福原愛出席記者會時明顯雙頰消瘦。（美聯社）

台灣桌球好手江宏傑和前妻福原愛的跨國官司，終於在昨天(15日)達成大和解，福原愛聲明未來將會共同照顧家人，希望大眾能予以溫暖支持，但拖了這麼久，為何會突然出面道歉和解，外界都充滿好奇，有業界人士指出「有2大原因」。

江宏傑去年在東京召開記者會時表示，由於福原愛違反雙方約定，在去年7月20日收到日本法院裁判結果，希望福原愛可以盡快執行法院命令，福原愛不但沒有回應，還帶著家人前往大陸，因此無法強制執行。

由於福原愛到大陸滯留，讓法院一直無法強制執行，江宏傑律師只好採取刑事告訴，向日本警視廳報案處理，讓福原愛面臨遣送危機，最後福原愛發現事態嚴重，緊急向律師求助，基於專業意見的考量之下，決定遵守日本法院判決，雙方才順利和解。

根據「TVBS新聞網」報導，業界人士指出，福原愛選擇在此時和解，一方面是不希望有案底在身，避免連大陸都混不下去，另外就是，和解後有望事業出現轉機，不排除能在日本或是大陸爭取2024年巴黎奧運球評講解工作。

江宏傑與福原愛 福原愛

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