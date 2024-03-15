推薦日本人什麼必吃台灣味？ 眾人點名2餐廳：回去能炫耀

許多外國遊客來台最想要做的事就是品嘗道地的台灣小吃，有一女網友表示之前日本朋友第一次來台灣玩，就吃了不少美食和飲料，今年朋友還要再來觀光，因此她想問大家「有什麼推薦的必吃台灣味嗎？」

原PO在PTT以「日本朋友來台會帶他們吃甚麼」為題發文，她說之前在日本當交換學生，當時有位認識的日本朋友後來來台灣玩，因為是第一次，原PO好幾天帶他吃了鳳梨酥、泡麵、湯包，而且一天一手搖，後來手搖飲喝膩了，還換成超商的飲料給他，但吃到最後也不知道要帶朋友吃什麼了。

日本友人說今年還要再來台灣玩，而且要大吃特吃，讓原PO趕緊上網求助鄉民們，「想問一下女孩們，有什麼推薦的必吃台灣味嗎？」

貼文引起不少討論，「手搖杯竟然會喝膩？」、「學一下那些youtuber，帶他們去吃便利商店套餐啊（泡麵+茶葉蛋+麥香）」、「臭豆腐必吃，而且一定要加多一點台灣泡菜」、「明福台菜，日本人很愛」、「我幾個日本朋友都很愛大腸麵線」、「會想推薦外國人體驗早餐文化，蛋餅、豬排蛋吐司、雞腿堡、蔥抓餅、蘿蔔糕、有油條+肉鬆的飯糰」、「熱炒配台啤啊，他們很愛」。

不過更多人一致推薦鼎泰豐、春水堂，「鼎泰豐、春水堂一定要，對日本觀光客來說很重要，就算吃完沒那麼喜歡，回去也能說嘴自己吃過了，才不枉到此一遊」、「鼎泰豐、牛肉麵、火鍋，小吃就算了吧」、「鼎泰豐、王品、旭集，要比高級一定比不過日本，就選些大眾化知名度高的」、「真的是鼎泰豐、春水堂、麻辣鍋，可以再加乾淨的熱炒店」、「阿宗麵線、鼎泰豐、洛陽街牛肉麵，讓他回去能炫耀的」、「鼎泰豐、春水堂、台式快炒、烤鴨館，之前帶國外朋友吃他們都很愛」。

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