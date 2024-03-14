老家電故障靠「毆打修理」有用？ 過來人曝原理：大家都拍過

不少人都有遇過電器壞掉的經驗，就有網友在PTT指出，有些人面對故障的家電，會忍不住動手拍一拍，甚至直接拿起來摔，對此他感到十分好奇「敲打故障的電器這鄉野奇譚是怎麼來的？」

原PO以動漫《哆啦A夢》中某些場景舉例，不少角色在看見映像管電視故障時，會直接手刀劈下去或使出一記飛踢。對此，他表示，從電視機到遊戲主機、卡帶，甚至是各式家電，大部分人遇到故障時就會將其揍一揍、拍一拍，極端一點還會拿起來摔。

原PO透露，這種「修理」方式在某些時候竟真的有效，原本讀不到資料的電器突然就好了，他認為很多人都曾用此方式修理家電，好奇直問「用毆打來修理故障電器，這個鄉野奇譚是怎麼來的呢？」

文章一曝光，許多過來人留言表示，「真的有用啊，有時候就只是接觸不良，敲一下位置對了」、「早期的電器用修正拳意外的有效」、「原理就是時間久了零件可能因為灰塵、發熱膨脹導致接觸不良或錯位，拍一拍把灰塵拍掉就正常了」、「老電器真的故障敲一敲很可能就好了」、「就真的有用啊，大家應該都拍過」。

但也有網友指出近年電器構造精密，無法靠拍打來維修，「現在的產品太商品化，接點小到哭，亂敲是可能反而讓原本正常的接點被你敲斷」、「現在的商品時間到就死給你看」、「現在的電器線路都在晶片裡面，敲也沒用了」、「現在都精準很多了，壞了才幾乎是真的爆了，沒救了」、「以前用敲的，現在用『乖乖』賄賂」。