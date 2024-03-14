台灣人的幽默？他納悶「路上超多諧音哏招牌」 網曝2原因：就愛這味

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣有許多店家為了吸引顧客，會特別在招牌、店名下功夫。示意圖。記者李宗祐／攝影
台灣有許多店家為了吸引顧客，會特別在招牌、店名下功夫。示意圖。記者李宗祐／攝影

台灣有許多店家為了吸引顧客，會特別在招牌、店名下功夫。近日，有網友在PTT指出，他發現台灣不少店家都喜歡用諧音哏招牌，好奇提問「店名有趣會讓生意比較好嗎？」引起許多人討論。

原PO表示，根據他走訪各地以及在網路上的觀察，發現不只檳榔店和夾娃娃機店喜歡取諧音哏的店名，就連賣吃的店家也會。他舉例，比較普通的店名大概像「找餐店」、「初衣食午」，還有店家會把外語用中文寫出來，例如「蔬鍋藝（日文發音，意指好厲害）」等。

原PO透露，自己前陣子在網路上看到某炸物攤販取名為「正鹽法酥」，而貼文底下竟有人開玩笑留言「阿蜜豆腐」，讓他笑到不行，於是他好奇詢問「諧音哏招牌為什麼這麼多？店名有趣會讓生意比較好嗎？」

貼文底下，許多網友留言分享看法，「就不擅長取名啊，諧音比較好想」、「好記就贏一半了」、「諧音梗有記憶性啊」；還有人認為台灣人非常喜歡玩諧音哏，「台灣人的笑點就諧音哏」、「台灣人就愛這一味啊，沒看豬哥亮諧音哏？多少人在那邊笑」、「不只店名，有些賣的品項也是」。

不少網友也透露曾看過的有趣招牌，「髮廊：飛髮入境、炸雞：炸遍雞團」、「我家附近有個鐵板燒叫『替幫修（鐵板燒台語發音）』，看招牌還以為是理髮店」、「自助洗衣店名『衣能淨』」。

PTT 台灣人

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