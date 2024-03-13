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為何摩斯受到比較多老人青睞 內行人分析4大關鍵：錢不是問題

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去摩斯用餐時，發現店內坐滿了老人家，讓他疑惑為何摩斯有那麼多老人光顧。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／摩斯提供
有網友去摩斯用餐時，發現店內坐滿了老人家，讓他疑惑為何摩斯有那麼多老人光顧。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／摩斯提供

連鎖速食店摩斯不僅有販賣漢堡主餐，還有各式各樣甜點飲料，其中「紅茶」就是必點品項之一。近日有網友表示，有一次進入摩斯時，發現整間店面坐滿了老人家，他對此感到很疑惑，摩斯餐點價格相對來說不低，為何會吸引那麼多老人家光顧？貼文曝光，引發網友一陣熱議，也釣出內行人點破4大關鍵。

有網友在PTT發文表示，他平常很少買摩斯，但最近因為搶到紅茶半價優惠，因此決定抽一天到摩斯用餐，不過當踏入店面時，卻發現裡面坐滿了老人家，年輕面孔反而很少。

該名網友表示，他去排隊點餐時，排前面的阿嬤客人點了米漢堡套餐和沙拉，一餐總共加起來破200元，這讓他很疑惑，連鎖店速食餐的價格相對來說不低，為何摩斯受到很多老人家青睞，「說好的年輕人不省錢呢？有沒有卦」。

貼文曝光後引發討論，許多網友紛紛留言反駁原PO，「摩斯很貴？」、「貴是你覺得，他們不覺得就好」、「社畜還在幫人家老闆擔心沒錢，可憐哪」。

也有人認同表示，「老人真的很愛摩斯，不曉得原因」、「年輕人都去低價路易莎了，因為買不起摩斯」、「我媽固定每周會有一天跟朋友在摩斯聚會，聊天一整天三餐都在那裡吃，還有儲值」。

內行人則分析老人家愛吃摩斯有4大關鍵，表示摩斯餐點份量對老人剛剛好，而且米堡很對老人的胃用餐環境也乾淨。另外餐點也有蔬菜沙拉，相對來說也算健康外食，「老人又不窮，摩斯算健康外食，當然吃爆」。

PTT 外食 套餐 漢堡 速食

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