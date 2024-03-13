漲幅堪比新竹房價！他見早餐包子價格愣：台灣生活品質怎麼劣化這麼快
台灣物價飆升，通膨警戒愈來愈高，民眾日子也快過不下去。一名網友在PTT抱怨近期吃早餐的包子，竟然已經漲到28元，讓他不知該如何是好。
他發文表示，早餐吃了好幾年的包子，這幾天噴漲，「20給我噴到28，這速度只比新竹房價漲得還慢而已吧？」
他無奈嘆說已經不知道要怎麼活了，薪水也沒有漲三成，台灣的GDP也沒漲三成，這讓他不禁心想，「台灣生活品質怎麼劣化得這麼快？」
其他網友則在貼文底下留言「不會吃饅頭膩」、「改吃饅頭餡的包子」、「2萬點你不開心嗎？」、「你都不考慮離職嗎，老闆太摳了」、「自己不努力」。
事實上，物價漲幅真的很有感，根據主計總處日前發布的最新統計，二月消費者物價指數（CPI）年增率暴漲至百分之三點○八，出現劇幅反彈的「Ｎ型」走勢，創一年半以來新高，加上四月電價調漲在即，民眾只能勒緊褲腰過日子了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言