漲幅堪比新竹房價！他見早餐包子價格愣：台灣生活品質怎麼劣化這麼快

台灣物價飆升，通膨警戒愈來愈高，民眾日子也快過不下去。一名網友在PTT抱怨近期吃早餐的包子，竟然已經漲到28元，讓他不知該如何是好。

他發文表示，早餐吃了好幾年的包子，這幾天噴漲，「20給我噴到28，這速度只比新竹房價漲得還慢而已吧？」

他無奈嘆說已經不知道要怎麼活了，薪水也沒有漲三成，台灣的GDP也沒漲三成，這讓他不禁心想，「台灣生活品質怎麼劣化得這麼快？」

其他網友則在貼文底下留言「不會吃饅頭膩」、「改吃饅頭餡的包子」、「2萬點你不開心嗎？」、「你都不考慮離職嗎，老闆太摳了」、「自己不努力」。

事實上，物價漲幅真的很有感，根據主計總處日前發布的最新統計，二月消費者物價指數（CPI）年增率暴漲至百分之三點○八，出現劇幅反彈的「Ｎ型」走勢，創一年半以來新高，加上四月電價調漲在即，民眾只能勒緊褲腰過日子了。