男童體無完膚慘死！他見虐待行徑不解「討厭小孩還當保母」 網揭殘酷原因

近年很夯的運動問候語是「你有在超慢跑嗎？」有一位女網友在ptt以「女孩子有在超慢跑的嗎？」為題貼文說，看展時剛好有老師帶超慢跑，她也跟著跑了一下，10分鐘就不行了，覺得好累，對於這麼累人的運動，她便想問「現在還有女孩子在超慢跑的嗎？」

2024-03-12 20:35