男童體無完膚慘死！他見虐待行徑不解「討厭小孩還當保母」 網揭殘酷原因
近日一起慘忍虐童案引起譁然，一名1歲大的男童疑遭保母虐待「體無完膚」慘死，檢方認定照顧男嬰的保母姐妹涉嫌重大，已依涉犯虐童致死罪嫌，先後聲押禁見兩人獲准；今也搜索涉案兒福聯盟社工住居所及兒福聯盟共3處，晚間該社工已移送北檢複訊。對此外界質疑不斷，也有人不解的詢問「為什麼討厭小孩的人會當保母」，引發網友討論。
一位網友在PTT上以「為什麼討厭小孩的人會當保母？」為題發文，原PO聯想到一歲男童遭虐慘死的案件，指出不少虐童事件的行為人都是保母或幼兒園老師，甚至從後續流出的監視器畫面也可以發現，他們的動作明顯厭惡小孩，「但奇怪的是，如果厭惡小孩，那應該找別的工作，為何還要帶小孩呢」，對於該行為感到不解的原PO，故發文提問是否有心理專家能解惑。
貼文發布後引起網友熱議，不少人皆點出，保母這個職業較為「缺乏監督」，且時間彈性，門檻又相對低，也有人表示「就是為了錢」，「這就跟移工顧老人一樣，沒人監督的偷偷欺負都不知道」、「看弱勢家庭好欺負啊，平常被人請看人臉色，沒爹娘小孩哭破嗓子也沒人救」、「對不喜歡小孩的人來說，照顧個小孩跟養貓狗花草也沒什麼差別，而這種工作的薪水也又沒有多到有資格篩選能力和人品的程度」、「因為保母門檻低啊」、「就跟沒愛心跟耐心的跑去做寵物美容之類的啊，偶爾都有寵物去美容之類就回不來了，有些人就是為了錢而已」、「錢，但其實那麼沒耐性就不該當保母」。
更有網友引述一則文章，指出「她自己都說了」。根據《太報》報導，在檢警詢問劉姓保母虐嬰的動機時，她竟狠毒表示，別人小孩的父母都會巴結保母，但這個小孩沒有爸爸媽媽，所以自己一看到小孩就想揍他，「要不是為孫中山（意指100元）根本不想照顧他」。不過經承辦員警透露，警詢時保母從沒有坦承犯行，也對孫中山變成錢的代名詞感到納悶，「應該都是說『小朋友』（意指1000元）吧」。
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