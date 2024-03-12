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女社工雙手上銬畫面曝光 涉偽造文書、過失致死罪移送北檢偵辦

他揭北漂族1現象「台北有魔力？」 過來人共鳴喊：真的有差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友觀察，身邊北漂的朋友到台北後，整體顏值都會大幅提升、判若兩人，直呼「台北是不是有魔力」。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
一名網友觀察，身邊北漂的朋友到台北後，整體顏值都會大幅提升、判若兩人，直呼「台北是不是有魔力」。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

許多民眾因為求學、求職而搬到北部成為「北漂族」，一名網友就發現，身邊許多北漂的朋友，到台北後都會變一個人，外型打扮更用心，整體顏值大幅提升，讓他好奇「台北是不是有特別魔力？」貼文引發熱烈討論，引起許多北漂族共鳴。

原PO在Dcard發文表示，他觀察身邊不少北漂的朋友們，到台北後髮型、穿搭和打扮都變得更加精緻，整體顏值大幅提升，彷彿變一個人似的，不禁感嘆「北漂是不是都會改變顏值？台北是不是有什麼特別的魔力？」

貼文一出，引起許多北漂族共鳴，「這是真的，城鄉一定有差距的」、「畢竟是大都市，人人都很光鮮亮麗會打扮，我也是大學北漂才開始學化妝穿搭」、「會有壓力，壓力會變動力，我剛來的時候真的超焦慮，搭捷運走在路上會一直想怎麼每個人都那麼精緻，然後就有動力開始打扮自己」、「有點像是環境壓迫嗎，看其他人都很好看，就也會想努力讓自己變得好看，主要還是看個人努力跟決心啦，沒什麼魔力」。

不過也有網友不贊同，「我男友也北漂4年，他一樣繼續穿運動衣服」、「不會吧，我台中人在台北住很久了，出門還是都穿拖鞋，每次下雨天穿拖鞋看到信義區那些精緻的人類，都覺得很敬佩」。

此外，也有網友指出，與北漂族相比，台北在地人反而比較不打扮，「想多了，大城市真的愛打扮的都是北漂的，在地人大多都不怎麼打扮」、「台北人都就隨便亂穿就出門，鄉下人就會打扮，覺得台北大城市」、「在外面最愛打扮跟最會打扮穿搭的，反倒是別的城市來的人」。

北漂 顏值

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