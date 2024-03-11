女生愛用！他聽到「這2字」超火大 網狂點頭：想一拳打下去

每個人說話的方式不同，甚至可以從一個人的口頭禪判斷個性。不過有網友在PTT指出，他每次在和其他人聊天時，只要一聽到對方回覆「好窩」二字，心情就會立刻變糟，忍不住發文怒罵「對『好窩』這個詞深惡痛絕」。

原PO指出，「好窩」這個詞聽起來很像在挑釁、嘲諷，尤其有些人講話時，還會特別拉長「窩」的尾音，讓他只要一聽到就超生氣，不滿提問「難道只有我對『好窩』這個詞，深惡痛絕嗎？」

貼文底下，許多網友認同原PO的說法，「我也蠻討厭這個說法的，感覺就是一種嘲諷用詞，語氣中帶著一股不屑」、「我是剛開始看到好窩時，也覺得火」、「就不甘願的好喔」、「好窩真的很挑事，聽了很煩」、「我有一個同事都這樣說，想一拳打下去」。

還有不少人刻意開玩笑，「金窩銀窩不如自己的好窩」、「好窩，以後不講好窩」、「好窩窩窩窩窩窩，嘻嘻」、「原來你這麼恨這個詞啊，好窩」。部分網友則認為該詞語帶有撒嬌的意味，「正妹愛用」、「這是改善『好啦』的用語吧...怎麼又變不好了？」、「台女很愛用，連我女兒都在用」、「正妹對你講就不一樣的感覺了」。