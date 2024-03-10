哪部華語電影最頂？ 一票人點名2神作：找不到缺點

華語電影近年受到國際影壇矚目，呈百花齊放之勢。近日，就有網友在PTT好奇提問，目前公認最頂的華語電影是哪部，掀起鄉民熱烈討論，其中最多人點名2部神作，更大讚「找不到缺點」。

原PO舉例，《霸王別姬》曾榮獲第46屆法國坎城影展「金棕櫚獎」；《悲情城市》拿下第46屆威尼斯影展「金獅獎」；《臥虎藏龍》則奪下第73屆奧斯卡「最佳外語片」；《無間道》三部曲則是最好的華語警匪片，更曾被好萊塢大師導演翻拍；《大紅燈籠高高掛》曾於第64屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名。

許多部經典華語電影不只獲獎無數，更讓觀眾回味無窮，於是原PO好奇發文提問「目前公認最頂的華語電影是哪一部？」貼文底下，不少網友分享心中最喜歡的電影，「如果是獎項，那肯定是李安的《臥虎藏龍》」、「個人華語電影前四名，《霸王別姬》、《無間道》、《活著》、《異域》」、「報告班長《號角響起》，沒有之一」、「《一一》是台灣最強，華語至少前五」。

其中最多網友點名《讓子彈飛》、《霸王別姬》，「《讓子彈飛》，台詞大家都會背了」、「《讓子彈飛》，一萬種解讀」、「《霸王別姬》，沒有之一。這部片情節細膩，格局恢宏，演技、結構、鋪陳、美術全都是A+，找不到缺點」、「《霸王別姬》的餘韻最強，看完惆悵不已」、「幾年前去看《霸王別姬》真的被震撼到，那年代怎麼這麼敢拍」。

《讓子彈飛》是中國大陸於2010年上映的劇情片，該片共創下6.59億人民幣（約新台幣28億元）票房，並榮獲第48屆金馬獎「最佳改編劇本」、「最佳攝影」。

《霸王別姬》則改編自李碧華同名小說，為目前影史上唯一奪下坎城影展金棕櫚獎的華語片，此外還榮獲美國金球獎最佳外語片，及第66屆奧斯卡最佳外語片獎提名，並在2005年被美國《時代》周刊評為「百大不朽電影」之一。