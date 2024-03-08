出國錢花在哪？「機票vs住宿」情侶鬧不合 網提1招解決

不少民眾時常自助出國旅遊，有些人偏好搭廉航省錢，有些人則喜歡傳統航空，認為較舒適且有保障。一名女網友分享，最近在和男友一同規劃出國旅遊，她想搭傳統航空，有好一點的乘機品質，但男友卻想在交通上省錢搭廉航，寧可把錢花在住宿上，讓她感到很兩難，「這個情況該怎麼解？」文章引發兩派網友看法。

原PO在Dcard以「機票VS住宿，你願意把錢花在哪」為題發文表示，最近跟男友一起安排出國行程，討論訂機票時，兩人卻意見不合，雙方僵持不下。原PO說明，由於飛行時間將近10小時，加上自己很容易暈機，因此她非常不想搭廉航，但男友卻超級堅持要省機票錢搭廉航，認為在飛機上只待10小時，寧願把錢花在住宿上面，可以住好一點，「想問大家會怎麼選擇？」

貼文引發熱烈討論，有網友認為，搭長途飛機坐得不舒服很痛苦，「硬要選的話我選機票，飛長途如果搭機不舒服我無法接受」、「上次飛曼谷4小時我都快受不了，超後悔買廉航」、「暈機跟是不是廉航沒有什麼直接關聯，但如果我十小時也不想坐廉航」。

不過，也有人選擇多花錢在「住宿」上，並指出暈機跟搭廉航沒關係，主要還是看機型，且可以事先吃暈機藥，但住宿關乎到好幾個晚上的睡眠品質，「寧願省機票，位置小反正忍一下就過去了，頂多第一天累一點，住宿的品質直接影響到你之後的每個行程」、「我選住宿，住到那種行李箱不能全開的小空間房間，對我來說比坐小飛機痛苦多了」。

針對原PO與男友如何解決歧見問題，有網友建議，兩人不一定要搭同班飛機，「分開搭飛機，妳貼錢自己搭傳統，當地會合後再住一起」、「座位分開坐，妳自費選位，或是飛不同航班，當地機場集合，可以不用連飛行時間都要黏在一起」。