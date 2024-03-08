哪款東京伴手禮最讓人討厭？ 多人點名它：以為在吃糖漿塊

台灣人最愛到日本旅遊，尤其疫情趨緩後，衝日本的人數與消費金額更是屢創新高，而日本的伴手禮自然是不能錯過，有一名網友打算去東京玩，結果主管卻暗示他要帶點東西回來，因此他反其道而行地問大家最討厭的伴手禮是什麼？沒想到多數人都點名「香蕉蛋糕」。

原PO在PTT以「東京最討厭的伴手禮」為題發文，他說打算端午節的時候排假去東京玩，因為要請特休所以很早就要遞假單，主管知道他要去日本旅遊後，就暗示要買些好吃的回來，因此原PO故意問大家「請問東京有沒有最討厭的伴手禮呢？」

一票人都點名香蕉蛋糕，「Tokyo Banana」、「東京香蕉蛋糕超難吃」、「香蕉蛋糕沒有之一」、「東京香蕉啊，我寧願去seven買小蛋糕」、「香蕉蛋糕真的難吃，只有香精味」、「原味的東京芭娜娜」、「東京Banana的味道實在太可怕」、「東京香蕉好難吃，真的！我以為我在吃糖漿塊」、「香蕉蛋糕只有外觀值得稱讚」。

但也有愛好者力挺，「香蕉蛋糕很好吃啊…哈哈，我很愛」、「原味以外的東京香蕉還不錯吃啊」、「東京芭娜娜不錯啊，比小雞饅頭好」、「香蕉蛋糕不算超好吃但也不難吃吧」。

還有其他網友建議，「便利商店一堆，當地才有又很便宜的零食」、「要讓人討厭的話，買台灣就買得到的，最好是台灣超商就有賣的日本糖果餅乾」、「小雞饅頭，甜到想吐」、「台灣唐吉軻德買原裝進口即期品，把中文標籤撕掉就好了」、「便宜的饅頭，吃起來就像含糖量超高的麵團」。