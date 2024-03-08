為拍照擅挪盆栽…網美不滿老闆「口氣差」 公審咖啡廳反挨批素質差

一名網美昨(7)日在IG上怒轟一家台南市東區的咖啡廳，表示自己為了拍照方便，便自行移動了咖啡廳擺放在外頭的盆栽，卻遭到店家制止，讓她怒不可遏，上網PO文公審店家，還表示「不推薦大家來」。但PO文一出，卻遭到多數網友的砲轟，認為未經過店家同意就擅自移動盆栽，實在不是一件有禮貌的行為。

該名網美在IG上直言：「我真的感受很差！不推薦大家來！」隨文並附上自己在該店家拍照的照片。表示自己為了拍出有三角點的照片，才將身後的盆栽移到旁邊一點點；但準備離開時，老闆卻向她及其他同行者表示，因為不喜歡有人移動盆栽，請她們再移回，網美表示在反映後也將盆栽移回了，但因老闆「口氣差」，讓她十分不高興。

該家咖啡廳的老闆隨即也在IG上回應該網美：「很多事不需要特別標註，都應該要知道的。」老闆還舉例，「像去到朋友家作客，不會隨便移動別人家裡的任何陳設，要動也會詢問，沒跟你說不代表店家不在意」。但網美卻回擊，反問老闆：「客人是會通靈嗎？會感應店家不喜歡怎樣嗎？我跑咖跑那麼多間！第一次遇到不能移盆栽。」並於抱怨文中一直提及老闆在IG或盆栽上並未寫明「請勿移動」等字樣。

網美還強調自己不是「奧客」，在走訪咖啡店前也會先讀店規，比方說能不能換座位等其他注意事項，她認為：「開門做生意不用這麼跩！態度這樣客人怎麼可能上門！真的沒看過這種外帶咖啡店的店家。」

但該文被網友在臉書「爆廢1公社」上轉傳後，多數網友砲轟網美「沒先問店家就擅自動盆栽很沒禮貌」、「越看越不爽，店家回覆她後還不知悔改」、「素質差不是沒有原因的，這些人的特質都是會把自己的糗事PO出來讓大家噴」，也有人發現該名網友雖有逾千名粉絲，但僅有2百多人在追蹤她，經過此事件後，「可能會瞬間爆量追蹤，看她後續被罵得多慘」。