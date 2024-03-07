對方遲到能接受等多久？ 網友曝真心話：重點是先說

守時除了是好習慣，同時也展現對他人尊重的態度，但人們總是難免會碰到延遲抵達約定場合的狀況。一名網友就透露，自己最誇張等過一個小時，好奇問大家最長可以接受遲到多久？眾人回答不一，也有許多網友認為，如果提前告知就能體諒。

一名網友以「能接受遲到多久？」為題，在PTT發文表示，自己之前跟別人約或是在等人的時候，最誇張曾經等待一個小時。他認為如果對方真的臨時有事或是提早說的話還能夠理解，這樣自己也可以不這麼早出門，但如果沒理由、單純因為拖拖拉拉遲到，就會無法接受，「遲到幾分鐘就算了，浪費別人時間真的不可取」。

網友們紛紛回應，最多只能等10分鐘或30分鐘，「10分鐘極限，超過直接走人+絕交」、「5分就會打電話問，10分鐘大概走人」、「沒提早說，讓我白等10分鐘就會不爽了」、「半小時真的極限」、「我是覺得遲到半小時以上的人，要有自覺請大家吃飯」、「30分鐘，然後還要看是什麼理由」；也有人直言，「就我而言，遲到就是死罪」、「說會晚到，我就不會等了」、「最討厭每次遲到都一堆理由的，一下子工作有什麼狀況一下塞車」、「訂位訂車班的，超過一秒鐘都不行」。

不少網友指出，提前告知遲到的事實很重要，「重點是要先說」、「遲到了提前說沒關係，不說遲到了還嬉皮笑臉會絕交」、「有提前告知會遲到，可以等半小時，是可以完全不影響情緒的等」、「看有沒有提前說吧，提前說可以等1小時」、「一般人遇突發狀況+可理解的理由是值得等的，慣性遲到仔就放生」、「有遇過朋友完全不通知，最後遲到半個多小時，超不爽」、「沒有突發狀況或先說，就沒有下次」、「沒辦法在約的時間點到的話，就希望能先知道是不是在路上還是幹嘛，都不講超討厭」。