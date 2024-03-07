他見超商「單一大戶領貨專區」驚呆 網笑翻：請求貨車支援

現今網購方便，部份家中不方便收件的民眾，便會選擇將物件寄送至超商。近日，有網友在「爆廢1公社」分享照片，只見某超商內同一位顧客的包裹被特別放在一區，店家更直接標示該名客人電話末3碼和姓名頭尾兩字，讓一眾網友笑翻。

從原PO分享的照片中，可以看見超商內為某位顧客設置一領貨專區，14件大大小小的包裹占據整個棧板，店員甚至在後方玻璃貼上客人電話末3碼「403」和姓名，並畫上3個大箭頭指著貨物。原PO趕緊將畫面拍下，並發文笑稱「呼叫403趕快來領了，萊爾富真是你家」。

照片曝光後，吸引許多網友關注，「放個棧板，取貨的時候開堆高機去比較快」、「人家是網購，妳這個叫進貨」、「領到變VIP了」、「請求貨車支援」、「網購大戶！」、「名字都被掛在上面了，還不去領」、「有錢就是任性」。

也有不少人推測原因，「這應該是賣家的退貨吧，我們店也有一個類似這種的，甚至比這個還多」、「電商進退貨交給超商的吧」、「這是團購吧！團購如果比較便宜這樣很正常」、「這是搬家吧」。