7-11招牌、麥當勞雞塊盒「Ⓡ」字有何意義？ 眾人知真相驚：長知識

一個產品或企業若要打出知名度，引人注意，招牌、商標是非常重要的關鍵之一，不過很多人可能不會注意到像超商「7-ELEVEN」招牌、「麥當勞」的麥克雞塊盒上都有個「Ⓡ」的英文字母，這又是代表什麼意思呢？有專家就拍影片解釋原因，讓不少人直呼「長知識了」。

抖音Tik Tok頻道「金銳商標」日前公布一段影音，商標小秘書阿華解釋7-ELEVEN招牌和麥當勞雞塊盒上的「Ⓡ」有何意義。阿華表示，如果招牌或包裝上有「TM」代表商標正在申請中，「Ⓡ」則代表商標已經註冊了，因此他提醒早餐店業者，如果菜單上有出現「麥克雞塊」品項的話，一不小心就可能會侵權，「如果你現在有這個問題，趕緊更新你的菜單的名稱」。貼文也讓網友們恍然大悟，直呼「長知識了」、「我到現在才知道」。

據《世界專利商標法律事務所》解釋，「Ⓡ」是Registered的縮寫，屬於商標符號，指「註冊商標」，用於表示此商標已完成註冊，享有商標專用權；「TM™」是Trademark的縮寫，屬於商標符號，指「商標」，用於表示圖示是一個商標，標示此符號之商標通常並未註冊或在申請中；「ⓒ」是Copyright的縮寫，屬於著作權符號，用於表示著作人享有著作權。