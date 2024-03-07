快訊

食安風暴延燒！保欣再驗出3批「含蘇丹紅」辣椒粉 流入7縣市、14家業者

驚悚畫面流出…聯航客機起飛後「引擎狂冒火光」 乘客狀況曝光

7-11招牌、麥當勞雞塊盒「Ⓡ」字有何意義？ 眾人知真相驚：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN招牌旁邊有個「R」字母，代表著商標已經註冊。聯合報系資料照片／記者嚴雅芳攝影
7-ELEVEN招牌旁邊有個「R」字母，代表著商標已經註冊。聯合報系資料照片／記者嚴雅芳攝影

一個產品或企業若要打出知名度，引人注意，招牌、商標是非常重要的關鍵之一，不過很多人可能不會注意到像超商「7-ELEVEN」招牌、「麥當勞」的麥克雞塊盒上都有個「Ⓡ」的英文字母，這又是代表什麼意思呢？有專家就拍影片解釋原因，讓不少人直呼「長知識了」。

抖音Tik Tok頻道「金銳商標」日前公布一段影音，商標小秘書阿華解釋7-ELEVEN招牌和麥當勞雞塊盒上的「Ⓡ」有何意義。阿華表示，如果招牌或包裝上有「TM」代表商標正在申請中「Ⓡ」則代表商標已經註冊了，因此他提醒早餐店業者，如果菜單上有出現「麥克雞塊」品項的話，一不小心就可能會侵權，「如果你現在有這個問題，趕緊更新你的菜單的名稱」。貼文也讓網友們恍然大悟，直呼「長知識了」、「我到現在才知道」。

據《世界專利商標法律事務所》解釋，「Ⓡ」是Registered的縮寫，屬於商標符號，指「註冊商標」，用於表示此商標已完成註冊，享有商標專用權；「TM™」是Trademark的縮寫，屬於商標符號，指「商標」，用於表示圖示是一個商標，標示此符號之商標通常並未註冊或在申請中；「ⓒ」是Copyright的縮寫，屬於著作權符號，用於表示著作人享有著作權。

@goldkeen

麥克雞塊不要隨便用 #麥當勞 #麥克雞塊 #商標 #商標註冊 #金銳 #知識分享

♬ 原聲 - 金銳商標 - 金銳商標

7-Eleven 商標 麥當勞

延伸閱讀

大陸麥當勞新品出事了？一票人「10個吃9個拉」 網哀號：吃到進醫院

麥當勞薯條走味？鐵粉嘆「試幾次都失望」 員工曝真相：變的非配方

如何在家炸出跟速食店一樣香脆的薯條？前麥當勞廚師透露秘密配方

廁所壞掉！麥當勞貼公告「請去肯德基」 網笑翻：爺爺哭不講武德

相關新聞

他見超商「單一大戶領貨專區」驚呆 網笑翻：請求貨車支援

現今網購方便，部份家中不方便收件的民眾，便會選擇將物件寄送至超商。近日，有網友在「爆廢1公社」分享照片，只見某超商內同一位顧客的包裹被特別放在一區，店家更直接標示該名客人電話末3碼和姓名，讓一眾網友笑翻。

年紀越大越不愛社交？她曝「從E人變I人」 掀網共鳴：元氣都被抽走

近年來「MBTI 16型人格測試」變得十分流行，更成為不少人必備的聊天話題之一。日前，一名女網友在PTT透露，她近期的測驗結果為「I人」，發現自己似乎隨著年紀漸長，變得越來越不愛社交，貼文一曝光便獲得許多網友共鳴。

以為打錯字！路邊攤賣「四臣湯」他傻眼 網一查真相逆轉：小丑是我

許多人天冷的時候，會喝「四神湯」進補，不過一名網友觀察，有攤販看板上出現「四臣湯」的有趣標示，內行人對此解釋「四臣才是對的，四神是積非成是的結果」、「終於有人取對名了」，才讓眾人恍然大悟。

7-11招牌、麥當勞雞塊盒「Ⓡ」字有何意義？ 眾人知真相驚：長知識

一個產品或企業若要打出知名度，引人注意，招牌、商標是非常重要的關鍵之一，不過很多人可能不會注意到像超商「7-ELEVEN」招牌、「麥當勞」的麥克雞塊盒上都有個「Ⓡ」的英文字母，這又是代表什麼意思呢？有專家就拍影片解釋原因，讓不少人直呼「長知識了」。

國人遊日搶買「止痛神藥」 林氏璧解析四款劑型成分：勿迷信日本成藥

國人赴日旅遊時，除了愛買當地各式土產、家電及日牌服飾外，藥妝也是許多人的必買清單之一，其中，能緩解疼痛的「EVE止痛藥」系列更是廣受台灣人青睞。然而，日旅達人、前台大感染科醫師 「林氏璧 」日前在粉專發文，解釋EVE各個劑型的成分及使用注意事項，並提醒民眾，切勿過度依賴成藥，若身體有長期不適，仍應向專業醫師尋求協助。

到底有什麼魔力？超商這食品吃完有開心感 男讚發明人是天才

許多速食店為替換新品，將長期販賣的品項停賣，這樣的改變不僅引發老饕們的抗議，更紛紛在官網留言，希望能夠重新考慮停賣的決策，不過也有原本不被看好的新產品，卻突然爆紅起來。有一位男網友在Dcard貼文說，原本不看好超商販賣的薯餅蛋堡，怎知吃後大讚「發明的人是天才吧？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。