國人遊日搶買「止痛神藥」 林氏璧解析四款劑型成分：勿迷信日本成藥

國人赴日旅遊時，除了愛買當地各式土產、家電及日牌服飾外，藥妝也是許多人的必買清單之一，其中，能緩解疼痛的「EVE止痛藥」系列更是廣受台灣人青睞。然而，日旅達人、前台大感染科醫師 「林氏璧 」日前在粉專發文，解釋EVE各個劑型的成分及使用注意事項，並提醒民眾，切勿過度依賴成藥，若身體有長期不適，仍應向專業醫師尋求協助。

林氏璧日前在粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文說明，EVE系列中，最普通的EVE白盒只含有止痛藥成分，而 EVE A則主要有 EVE A錠白盒、EVE A錠EX粉盒、EVE QUICK頭痛藥藍盒、EVE QUICK頭痛藥DX金盒四款，分別針對各種疼痛、生理痛，後兩款是頭痛。

林氏璧表示， EVE的主要成分是一種非類固醇抗發炎藥物（NSAID）—布洛芬（ibuprofen），在臨床上被廣泛用來解熱鎮痛，比常見的普拿疼有效，在大多數國家都可作為非處方藥販售。在台灣也有不少藥品含有此種成分，如依普、依普芬、普服芬等等，小朋友喝的馬蓋先或是速熱寧也是這種藥。

林氏璧接著說明， EVE A四種劑型的布洛芬含量不同，分別是每兩顆150、200、150、200毫克。一般口服布洛芬建議劑量是每4到6小時200至400毫克，一天不要超過1.2g，而依照四種劑型布洛芬含量的不同，建議一次兩顆，每天最多２至３次。

至於為何不少人認為 EVE A吃起來效果特別好，林氏璧表示，除心理作用外，也可能是因為這四款 EVE A中皆含有 Anhydrous Caffeine 80毫克和Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿） 60毫克這兩種成分。前者是無水咖啡因，會使血管收縮，輔助緩解頭痛；後者則是一種1926年就研發的鎮靜劑，可能也有幫助止痛的效果，不過全世界幾乎都沒有在用了，因後續有些案例出現了血小板減少性紫斑症的副作用，便停用了，「日本倒是一直用到現在，但含此成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品」。

林氏璧補充說明， EVE QUICK頭痛藥藍盒、EVE QUICK頭痛藥DX金盒兩款針對頭痛的止痛藥，還有加入一項很普通的成分「氧化鎂」。氧化鎂是很常見的制酸劑，可中和胃酸，第一個好處是NSAID有個重要副作用是可能傷胃，加個胃藥可保護胃粘膜，防止胃部不適；第二個好處是能讓布洛芬較迅速溶解、吸收，這可能是它速效的原因。

林氏璧提醒， EVE因含有Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）這項鎮靜成分，服藥後請勿駕駛或進行機械類操作，在日本也規定，只有15歲以上的患者才能服用，兒童和孕婦不建議服用。此外， Allylisopropylacetylurea有造成血小板低下的風險，有相關疾病的人不建議服用。

林氏璧表示，如果遇到嚴重藥物不良反應，在國外自行購買的藥物，無法在國內申請藥害救濟。他提醒，身體如果有任何地方長期疼痛，應該要求助專業醫師，找出病因，特別是越來越壓不住的疼痛，很可能有重要的潛在疾病，不要長期自己買藥吃，長期吃止痛藥可會傷胃造成胃潰瘍，也可能造成腎功能受損。

最後，林氏璧也提醒遊日國人，入境時單一藥品每人不得超過十二瓶。依照「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」限量規定，非處方藥每種至多十二瓶（盒、罐、條、支），合計以不超過卅六瓶（盒、罐、條、支）為限。

而根據報導，台灣人遊日特別愛買藥品，除了上述的 EVE 止痛藥外，日本魚油、Wakamoto、表飛鳴都十分熱銷。但在購買成藥前，仍須清楚其中的成分，尤其有些藥品在日本買可能是日本版的，跟在台灣藥局看到的不見得相同，千萬不要亂買亂吃。