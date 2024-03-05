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到底有什麼魔力？超商這食品吃完有開心感 男讚發明人是天才

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友原本不看好超商販賣的這項食品，怎知吃後大讚「發明的人是天才吧？」 圖擷自Dcard
男網友原本不看好超商販賣的這項食品，怎知吃後大讚「發明的人是天才吧？」 圖擷自Dcard

許多速食店為替換新品，將長期販賣的品項停賣，這樣的改變不僅引發老饕們的抗議，更紛紛在官網留言，希望能夠重新考慮停賣的決策，不過也有原本不被看好的新產品，卻突然爆紅起來。有一位男網友在Dcard貼文說，原本不看好超商販賣的薯餅蛋堡，怎知吃後大讚「發明的人是天才吧？」

貼文中，原po大讚「發明薯餅漢堡的人是天才吧？」他說本來對於澱粉跟澱粉的食品組合就不抱任何期待，昨天（4日）早上在超商看到有賣「薯餅蛋堡」，因為曾看過Youtube影片有介紹，於是想試嚐嚐看這個組合味道如何。吃完後，令他意外地覺得好吃，不但好吃而且心中還有一種莫名的開心感，「覺得早餐吃這個，好像更有心情去工作」，原po心中大喊著「澱粉加上澱粉的組合，到底有什麼魔力？」

網友們看完這則貼文後，紛紛留言回應表示有相同的感覺，「開心的魔法」、「超愛這種澱粉炸彈，不管是薯餅三明治、薯餅蛋堡、薯餅吐司、薯餅塔都是極品」，有人拿台式燒餅油條比喻說，「薯餅蛋堡就是西方版的燒餅油條加蛋，全世界的人類都愛這種組合」、「應該是跟吃蛋糕一樣吧！吃完也會有幸福感」。

有網友覺得光吃薯餅蛋堡太單調，「如果飲料再搭配米漿會不會更爽」，一位過來人表示，「麥當勞每年過年都有薯來堡」，當然有人會覺得「薯餅太乾太散，其他部位我覺得真不錯」。

更有人開玩笑說是自己20年前的發明，「在20年前，我就在有賣薯餅的早餐店，請店員把薯餅放進漢堡裏面，久了就有薯餅蛋堡的選項了，所以可能是我發明的，你要感謝我（誤）」。

一位網友用專業的角度分析為何有原po敘述的開心感，「吃完很多澱粉真的是會比較開心！因為澱粉被口水分解之後，產生葡萄糖使血糖上升，身體就會分泌胰島素來消化血糖，但同時胰島素也是合成血清素的重要成分，血清素合成會使我們大腦產生幸福感，這大概就是吃完薯餅蛋堡之後會讓你開心的魔法了」。

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