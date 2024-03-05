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抱怨外送員遲到！輪椅男凌晨3點半現身 老闆嘆：太幸福才學會埋怨

聯合新聞網／ 綜合報導
新北一家燒烤店老闆分享，昨日凌晨接到外送訂單，等待外送員許久而感到不耐煩，對方出現後他才驚覺背後原因。圖／翻攝自「串癮燒烤」臉書
新北一家燒烤店老闆分享，昨日凌晨接到外送訂單，等待外送員許久而感到不耐煩，對方出現後他才驚覺背後原因。圖／翻攝自「串癮燒烤」臉書

新北市一家燒烤店老闆分享，昨（4）日凌晨接到外送訂單，等了許久外送員卻未現身，正當他不耐煩時，一位坐著輪椅的男子出現，他這才知道對方就是他在等的外送員。老闆不禁感嘆，「原來是因為自己過得幸福才學會了埋怨」，文章吸引上萬人感動按讚。

這名老闆在臉書粉專「串癮燒烤」發文表示，他昨日凌晨3點半準備下班時，看到還有最後一張外送單，顯示外送員大約2分鐘後會來取餐，但等了5分鐘卻遲遲沒看到人，「我開始有點不耐煩，心想不是才兩分鐘嗎？怎麼還沒來拿？」

過沒多久，他就看到一位坐著電動輪椅的男子，在門口東張西望，於是老闆便走上前詢問是否需要幫忙。結果男子拿出手機，指著螢幕上的外送訂單取餐編號，老闆這才知道外送員晚到的原因。

老闆表示，把餐點給男子後，對方說了句謝謝就去送餐了，但他卻站在原地，並拍下外送員的背影，反思自己「原來是因為過得幸福才學會了埋怨，原來在我不知道的角落、我看不到的地方，有人用盡全力在為了生計努力」。

看著那位即使行動不便，仍在寒冷半夜拚了命努力工作的外送員，老闆也有感而發地說「自己有什麼好責怪生活對我們的毒打呢？在此還是感謝所有外送員的辛勞，你們辛苦了」。

貼文一出，吸引近3萬人按讚，不少網友認出這名外送員叫「維維」。老闆後續也回應，很感謝網友們分享，讓他知道維維的故事，更說自己當初發文只是想讓大家知道，「如果遇到像維維這種努力工作的外送人員，即使送餐的時間過長，都能多一點包容及體諒」。

外送員

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