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7歲兒餐廳玩耍「撞倒孕婦」遭罵！母怒仗勢欺人 網全看傻：恐龍家長

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽帶7歲兒子到餐廳用餐，兒子卻在玩耍時不小心撞倒孕婦，而遭到其丈夫大罵，讓這名媽媽十分不滿。圖為孕婦示意圖。圖片來源／ingimage
一名媽媽帶7歲兒子到餐廳用餐，兒子卻在玩耍時不小心撞倒孕婦，而遭到其丈夫大罵，讓這名媽媽十分不滿。圖為孕婦示意圖。圖片來源／ingimage

一名媽媽抱怨，近日她帶7歲兒子到餐廳用餐時，兒子不慎撞倒一名孕婦，儘管送醫後並無大礙，但孕婦老公當下對她兒子破口大罵的行為，卻讓這名媽媽十分不滿，怒轟對方是「仗勢欺人的垃圾」。貼文引發網友熱議，直呼這名媽媽根本是「恐龍家長」。

原PO在Facebook社團「匿名3公社」發文表示，她原本開開心心帶兒子到餐廳用餐，結果兒子在餐廳玩耍時，不小心撞倒一位孕婦，當下對方感到肚子很痛，但送醫後並無大礙。

然而，原PO兒子撞倒孕婦的當下，孕婦的老公卻直接當眾大罵她兒子，讓原PO感到相當不滿，認為「明明不是什麼大事情，只是肚子很痛而已，我兒子才7歲，你一個大人這樣算什麼東西？」她更氣憤表示，「實在討厭這種仗勢欺人的垃圾」。

貼文一出，原PO討拍不成，反倒被網友罵翻，「恐龍家長就是說妳」、「小孩在餐廳玩耍，本來就不是一件正確的事情」、「是餐廳欸不是遊樂園，妳這個媽媽是哪裡有問題」、「撞到孕婦欸，還好沒事，如果有事，妳賠得起嗎？」、「如果有事妳們要負責欸」、「從小不教育好，長大教得動？」、「小孩從小就要教好，沒教代表妳這種家長只會生不會教」。

恐龍家長

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