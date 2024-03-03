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北市高中生情緒失控打老師 專家這麼說

國道休息站「必買零食」賣200元 一票人嘆：很好吃但吃不起了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日在國道休息站買了一包魷魚絲，結果份量小到讓他傻眼，還要價200元。圖／翻攝自「爆怨公社 溫卝子」
一名網友分享，近日在國道休息站買了一包魷魚絲，結果份量小到讓他傻眼，還要價200元。圖／翻攝自「爆怨公社 溫卝子

一名網友抱怨，近日在高速公路休息站買了一包魷魚絲，沒想到裡面份量超小，一份還賣到200元，讓他感到很傻眼。不少網友也表示，這款魷魚絲真的好吃，但價錢實在漲太多，「之前每去必買，現在買不起了」。

原PO在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，最近行經高速公路休息站時，嘴饞買了一份魷魚絲來吃，結果價格和份量卻都讓他嚇了一大跳，直呼自己「太久沒開車」，不曉得休息站物價漲那麼多。

原PO指出，魷魚絲長度大約1支免洗筷的長度，整包目測只有8支筷子的量，少少一包卻要價200元，「還是平常都一絲一絲的平放，所以看不出來這麼少？」

貼文引發網友熱議，許多人大讚魷魚絲真的很好吃，可惜量不斷縮減之外，價格也越來越貴，「這很好吃，只要上高速公路，老公都會特地繞過去買給我吃」、「很好吃但現在吃不起了」、「這個之前也愛吃，漲太誇張了，就不曾再買了」、「最早的時候大概這個的兩倍量，然後150元吧」、「以前一包150元，至少還有半包的量，後面一直縮減就買不起了」。

不過也有網友表示，「休息站的東西本來就比較貴」、「休息站是給盤子去的，我經過就是上個廁所」、「高速公路的休息站已經成為尿尿的地方，不進去當凱子」、「其實魷魚沒有漲很多，主要是休息站的租金漲太多，加上台灣商家不漲價對不起自己」、「租金啊⋯⋯只會越來越貴」。

國道 高速公路

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