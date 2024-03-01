夜市1小吃「只要加熱」要賣60元 他嫌太貴：怎麼很多人排隊？

台灣的夜市遠近馳名，網羅了各式各樣傳統、創新的小吃和餐點，總讓人喜歡進去挖寶嘗鮮。有一名網友點名「玉米杯」這款小吃，製作簡單但價格不便宜，讓他不解為何很多人排隊購買。

原PO在PTT發文表示，不知道何時何地開始出現「玉米杯」這款小吃，現在很多夜市、活動市集都看得到有人擺攤販售。他透露「玉米杯」的製作過程很簡單，就是把玉米粒罐頭打開，然後倒一些出來加熱，完全沒有其他的加工程序，這樣一杯要賣60元，如果加起司就要價80元，還蠻常看到有人排隊購買，讓原PO不懂到底有什麼特別的，是有什麼祕密嗎，為什麼可以賣這麼貴？

貼文也讓不少人點頭認同，「賣盤子吧，用綠巨人就算了，一堆都用便宜那種」、「我看是把開瓦斯的錢算進去了」、「所以沒買過」、「那個泰國一杯原味才20幾塊都嫌貴了」、「夜市是吃庶民氣氛，不過價格不太庶民，現在都是小孩要求才去逛，花起來比吃餐廳還貴」；還有網友酸「台灣人懶到連全聯都不去了嗎？」、「智商稅」。