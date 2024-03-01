快訊

涉嫌損毀諾魯國旗！台灣替代役男遭羈押無法撤離 外交部發聲了

「早8」走入歷史！這所大學宣布第一堂課上午9點開始 下學期就實施

夜市1小吃「只要加熱」要賣60元 他嫌太貴：怎麼很多人排隊？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不解「玉米杯」製作過程簡單，但價格不便宜，為何還有那麼多人排隊購買。圖為台北市寧夏夜市。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
原PO不解「玉米杯」製作過程簡單，但價格不便宜，為何還有那麼多人排隊購買。圖為台北市寧夏夜市。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

台灣的夜市遠近馳名，網羅了各式各樣傳統、創新的小吃和餐點，總讓人喜歡進去挖寶嘗鮮。有一名網友點名「玉米杯」這款小吃，製作簡單但價格不便宜，讓他不解為何很多人排隊購買。

原PO在PTT發文表示，不知道何時何地開始出現「玉米杯」這款小吃，現在很多夜市、活動市集都看得到有人擺攤販售。他透露「玉米杯」的製作過程很簡單，就是把玉米粒罐頭打開，然後倒一些出來加熱，完全沒有其他的加工程序，這樣一杯要賣60元，如果加起司就要價80元，還蠻常看到有人排隊購買，讓原PO不懂到底有什麼特別的，是有什麼祕密嗎，為什麼可以賣這麼貴？

貼文也讓不少人點頭認同，「賣盤子吧，用綠巨人就算了，一堆都用便宜那種」、「我看是把開瓦斯的錢算進去了」、「所以沒買過」、「那個泰國一杯原味才20幾塊都嫌貴了」、「夜市是吃庶民氣氛，不過價格不太庶民，現在都是小孩要求才去逛，花起來比吃餐廳還貴」；還有網友酸「台灣人懶到連全聯都不去了嗎？」、「智商稅」。

夜市 小吃

延伸閱讀

一特價就掃光！全聯「神級油雞腿」下殺6折碰運氣 幸運網友「巡田水」一次5盒全帶走

起司都算乳品類嗎？低脂比全脂更健康？一圖看懂常見牛奶迷思

全聯、大潤發8款TOFFY復古風廚電0元起換購 電動奶泡機、單片熱壓吐司機、氣炸烤箱全都想入手

菜䔕餅內含致癌辣椒粉！ 全聯已下架逾1萬6000包

相關新聞

夜市1小吃「只要加熱」要賣60元 他嫌太貴：怎麼很多人排隊？

台灣的夜市遠近馳名，網羅了各式各樣傳統、創新的小吃和餐點，總讓人喜歡進去挖寶嘗鮮。有一名網友點名「玉米杯」這款小吃，製作簡單但價格不便宜，讓他不解為何很多人排隊購買。

年輕人愛辦「寶寶性別趴」 網搖頭：用粉色藍色區分觀念老土

有些年輕人懷孕後，會邀請親朋好友參加「寶寶性別派對」，一名部落客對這活動感到疑惑「其他人真的對寶寶性別很期待又很好奇嗎？」引起網友熱議...

平價牛排新人氣王是它？最低200元有找 吃到飽品項超豐富

細數台灣平價牛排館，會想起哪些店家？一名女網友近日在抖音上分享一家平價連鎖牛排店，最少僅需花費190元，不只能吃到一盤平價牛排，包括附有濃湯、吐司和其他古早味零食，讓消費者覺得CP值超高。

老婆閨密1家4口吃喜酒包3800 事後抱怨3點惹怒眾人：絕交吧

結婚是人生大事，不少人都會舉辦婚宴，邀請親朋好友一起來參加，受邀的人也會包禮金答謝並以示祝福，不過有位男網友抱怨去（2023）年底結婚宴客，老婆的閨密一家四口出席包了3800元，事後卻抱怨連連，讓他聽了非常無言。

他問彈性放假再補班、只放一天哪個好？網狂喊：休「這天」比連假更爽

依照人事總處核定公布的「2024行政機關辦公日曆表」，今年的連假比起去年來得少，補班日也僅有農曆春節一天而已。近日一位網友便好奇，若是國定假日遇到周二，大家會更偏好放4天連假，但須另補班1日，或是沒有彈性休假，週一回去上班，週二再休息一天呢？

生日聚餐約「539吃到飽」遭嫌吃粗飽！ 網揭殘酷真相：基本不考慮

吃到飽餐廳提供各式餐點及點心，受到許多台灣民眾喜愛。不過，有網友在Dcard透露，他日前和北部的好友到539吃到飽餐廳慶生，事後對方卻嫌棄的說「不要找吃粗飽的」，讓他非常傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。