年輕人愛辦「寶寶性別趴」 網搖頭：用粉色藍色區分觀念老土

結婚是人生大事，不少人都會舉辦婚宴，邀請親朋好友一起來參加，受邀的人也會包禮金答謝並以示祝福，不過有位男網友抱怨去（2023）年底結婚宴客，老婆的閨密一家四口出席包了3800元，事後卻抱怨連連，讓他聽了非常無言。

2024-03-01 10:56