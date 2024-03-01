他問彈性放假再補班、只放一天哪個好？網狂喊：休「這天」比連假更爽

依照人事總處核定公布的「2024行政機關辦公日曆表」，今年的連假比起去年來得少，補班日也僅有農曆春節一天而已。近日一位網友便好奇，若是國定假日遇到週二，大家會更偏好放4天連假，但須另補班1日，或是沒有彈性休假，週一回去上班，週二再休息一天呢？對此，有網友指出，自己更喜歡單獨放一日，並表示以體感而言，「放星期三比連假爽」。

原PO在PTT上以「連放4天然後補班跟點放一天哪個爽？」為題發文表示，假如國定假日遇到週二，週一採彈性放假的話，就能連休週六至週二4天，不過可能還要另補班一日；若是單獨放一天，則是週一回去上班後，週二再休一天。原PO想了解哪種模式更受歡迎？彈性放假又補班，到底能不能被大家接受？

有不少網友支持單獨放一天假、不補班的作法，「不要搞補班連休，有意見的自己請特休」、「企業主不喜歡連放」、「點放好爽，這禮拜工作天被拆開，體感上一直在期待放假過超快」、「點放好，連假人擠人，自己放就好」，更有網友表示，單放週三一天會比連假更好，「放星期三比連假爽，邊際效應」、「放星期三最好」、「禮拜三放真的超爽」。

但也有網友表示自己更偏好放連假，「偏好連假」、「喜歡連假，反正大學不補課的」、「連續放假的價值很高」。