快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

他問彈性放假再補班、只放一天哪個好？網狂喊：休「這天」比連假更爽

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友好奇，國定假日若遇到週二，大家會更喜歡放連假後補班、還是單獨放一天假就好。行事曆示意圖。圖／Ingimage
一位網友好奇，國定假日若遇到週二，大家會更喜歡放連假後補班、還是單獨放一天假就好。行事曆示意圖。圖／Ingimage

依照人事總處核定公布的「2024行政機關辦公日曆表」，今年的連假比起去年來得少，補班日也僅有農曆春節一天而已。近日一位網友便好奇，若是國定假日遇到週二，大家會更偏好放4天連假，但須另補班1日，或是沒有彈性休假，週一回去上班，週二再休息一天呢？對此，有網友指出，自己更喜歡單獨放一日，並表示以體感而言，「放星期三比連假爽」

原PO在PTT上以「連放4天然後補班跟點放一天哪個爽？」為題發文表示，假如國定假日遇到週二，週一採彈性放假的話，就能連休週六至週二4天，不過可能還要另補班一日；若是單獨放一天，則是週一回去上班後，週二再休一天。原PO想了解哪種模式更受歡迎？彈性放假又補班，到底能不能被大家接受？

有不少網友支持單獨放一天假、不補班的作法，「不要搞補班連休，有意見的自己請特休」、「企業主不喜歡連放」、「點放好爽，這禮拜工作天被拆開，體感上一直在期待放假過超快」、「點放好，連假人擠人，自己放就好」，更有網友表示，單放週三一天會比連假更好，「放星期三比連假爽，邊際效應」、「放星期三最好」、「禮拜三放真的超爽」。

但也有網友表示自己更偏好放連假，「偏好連假」、「喜歡連假，反正大學不補課的」、「連續放假的價值很高」。

國定假日 特休假 補班日 連假

延伸閱讀

這月份沒國定假日！鄉民崩潰「太操了」 網曝：7、8月更慘

不住親子房！新手爸分享帶嬰孩遊墾丁省萬元 網全罵翻

台積電熊本廠徵食堂員工！超狂薪資待遇曝光 網狂喊：好想去

網戰翻！她哀號「今年228沒連假」 上班族直言：更討厭補班

相關新聞

他問彈性放假再補班、只放一天哪個好？網狂喊：休「這天」比連假更爽

依照人事總處核定公布的「2024行政機關辦公日曆表」，今年的連假比起去年來得少，補班日也僅有農曆春節一天而已。近日一位網友便好奇，若是國定假日遇到周二，大家會更偏好放4天連假，但須另補班1日，或是沒有彈性休假，週一回去上班，週二再休息一天呢？

生日聚餐約「539吃到飽」遭嫌吃粗飽！ 網揭殘酷真相：基本不考慮

吃到飽餐廳提供各式餐點及點心，受到許多台灣民眾喜愛。不過，有網友在Dcard透露，他日前和北部的好友到539吃到飽餐廳慶生，事後對方卻嫌棄的說「不要找吃粗飽的」，讓他非常傻眼。

禮拜三變固定假日？他喊做五休二累到「精神病一堆」 網掀正反論戰

台灣每周5天工作制一直是眾人討論話題，一名網友提出「禮拜三變固定假日才是生活吧」，掀起兩派論戰，有人覺得工作上確實更有效率；但也有人擔憂薪水變少、事情難交接。

存摺多6筆款項！他一看「入帳1.6萬」 網嗨喊：政府發錢了

行政院去年7月推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，擴大租屋補助方案。有網友近日興奮PO出網銀帳號截圖，只見行政院匯款6筆錢，共1.6萬多元，也有不少人分享入帳喜訊。

台灣停車位難找日本卻「滿街都是」 網揭原因：所以違停少

對許多開車旅遊的人而言，有時候繞半小時還找不到停車位。不過一名網友發現，日本大停車場幾乎隨處可見，而且觀光地區的停車費不算貴，因此好奇詢問原由。

出國vs墾丁！全家三口預算8萬怎安排 網曝1地讚：6天花不到2萬

出外旅遊放鬆，是不少人調適身心的方式。日前，有網友在PTT表示，他們一家三口計畫在4月中安排6天的旅遊，預算共8萬，目前正猶豫著要選墾丁還是菲律賓宿霧，引起網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。