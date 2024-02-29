出國vs墾丁！全家三口預算8萬怎安排 網曝1地讚：6天花不到2萬

出外旅遊放鬆，是不少人調適身心的方式。日前，有網友在PTT表示，他們一家三口計畫在4月中安排6天的旅遊，預算共8萬，目前正猶豫著要選墾丁還是菲律賓宿霧，引起網友熱烈討論。

原PO以「8萬塊去墾丁還是宿霧划算？」為題發文稱，全家三口預計在4月中安排出遊6天，上網查了宿霧的行程後，他估計一家三口來回機票約2.4萬元；5晚住宿花費約3.5萬元；其他跳島行及包車約1萬元，再加上餐費和雜支，旅費約8萬元左右。

原PO表示，同樣是8萬元，在墾丁玩6天或許能住得更好，或能到某些秘境遊玩，對此他十分猶豫。

貼文底下，部分網友建議原PO選宿霧，並表示平均一個人6天花不到2萬元，「之前去宿霧還有薄荷島6天5夜全包下來，才花1.5萬」、「宿霧飯店雙人大房一晚才1000元，房間很新」、「我們一家四口去宿霧、薄荷島6天5夜，所有開銷才9萬出頭而已，個人覺得十分划算」、「宿霧不用8萬吧」。

但也有網友推薦墾丁，「墾丁，最頂的」、「去墾丁比較好」、「沒去過墾丁可以去看看」。更有不少人提供不同選項，「8萬何不去沖繩？」、「去日本啊」、「去沖繩」、「越南下龍灣」。