快訊

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不愛兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

00919配息金額再創新高！年化配息率10％ 超乎市場預期

不婚不生遺產留給誰？網曝2答案：總比充公好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問道，如果不婚不生，晚年大家會怎麼處理遺產？情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友好奇問道，如果不婚不生，晚年大家會怎麼處理遺產？情境示意圖。圖／Ingimage

隨著傳統觀念改變，越來越多人不再將結婚生子視為人生重要目標。一名網友就好奇提問，如果臨終前財產還沒全部花完，大家是否想過後續處理方式？對此，大部分網友回應「給親友、捐贈機構」，但也有不少人覺得，其實到晚年財富已經所剩不多。

一名PTT網友以「如果你無親無子，死後財產想給誰？」為題，昨（28）日發文表示，現在有很多人不婚不生，但累積了一點財富。他認為一般人就算再怎麼揮霍，還是會留點錢到老年使用，不太可能臨終前就剛好把所有財產花完，而到那個時候，兄弟姊妹可能也不缺錢，或是早一步離開了，「有沒有想過透過法律手段，將死後的錢捐給誰或是哪個單位？我希望捐給動物類的機構吧」。

話題拋出後，有人透露會留給親友，「我妹的小孩啊」、「給手足的子女，讓後輩安頓好後事」、「朋友」、「給投緣的晚輩或好友」；也有人想捐獻，「全部捐出去，一塊也不會留給我弟」、「想捐給孤兒院，因為差點被親戚送孤兒院」、「捐給動保團體」、「鳥會吧，或是傷鳥醫治站」、「捐給喜歡的慈善機構」、「捐給真的有在做善事的單位吧」、「家人如果在就給家人，都不在了就捐出去」、「我信託給我的貓，如果貓先走就給動保」。

另外還有網友直言，「給國庫會被亂花」、「想知道費玉清會怎麼做」、「搞不好留下的是沒繳完的房貸」、「錢花不完可以去住高級養老院，甚至可能晚年治病都花光了還不夠用呢」、「我只擔心老了病痛一堆，錢不夠花」、「不存在的東西，不用考慮如何處置」、「我都怕錢不夠過晚年，沒辦法想後事」、「花完，醒醒你沒那麼多錢，那是有錢人才需要擔心的事」。

捐款 財產 遺產

延伸閱讀

滷蛋被嫌貴！老闆嗆客「吃不起就滾」 網見價格驚：根本4倍利潤

這月份沒國定假日！鄉民崩潰「太操了」 網曝：7、8月更慘

廁所壞掉！麥當勞貼公告「請去肯德基」 網笑翻：爺爺哭不講武德

名醫分享龍鳳胎女嬰緊抓導管不放奇景 網驚呼：好猛的女漢子

相關新聞

台灣停車位難找日本卻「滿街都是」 網揭原因：所以違停少

對許多開車旅遊的人而言，有時候繞半小時還找不到停車位。不過一名網友發現，日本大停車場幾乎隨處可見，而且觀光地區的停車費不算貴，因此好奇詢問原由。

出國vs墾丁！全家三口預算8萬怎安排 網曝1地讚：6天花不到2萬

出外旅遊放鬆，是不少人調適身心的方式。日前，有網友在PTT表示，他們一家三口計畫在4月中安排6天的旅遊，預算共8萬，目前正猶豫著要選墾丁還是菲律賓宿霧，引起網友熱烈討論。

1歲嬰狂收紅包總值12萬元！媽傻眼「超過年終」 一票網羨慕

農曆新年期間，「發紅包」是最多人期待的環節之一。近日，有一名媽媽在Dcard透露，寶寶剛滿1歲，今年是第一次過年，沒想到在春節期間竟收到17個紅包，總價高達12萬元，忍不住驚呼「比我的年終還要多」。

不婚不生遺產留給誰？網曝2答案：總比充公好

隨著傳統觀念改變，越來越多人不再將結婚生子視為人生重要目標。一名網友就好奇提問，如果臨終前財產還沒全部花完，大家是否想過後續處理方式？對此，大部分網友回應「給親友、捐贈機構」，但也有不少人覺得，其實到晚年財富已經所剩不多。

莫名成知名火鍋「拒絕往來戶」？他揭半年前超嘔經歷 一票人卻不挺

一名網友預約台中某知名火鍋店時，竟發現自己會員早早被註記「凹免單」惡行，甚至還是拒接往來戶。後來一查發現，他過去到其他分店用餐時，因到自助吧拿花枝漿，回來一咬驚覺不妙，吐出來是「衛生紙」，最後跟店家協調後免單處理，此舉就被當時的員工認定為「凹單」，讓他氣的發文控訴。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

很敢花？年輕人砸錢飛歐美「機票3萬起」 網曝1原因全共鳴

疫情解封後，許多民眾都利用連續假期出國遊玩。不過一名網友透露，自己飛日本都搭廉航、去免費景點，不敢吃太貴的食物，他粗算飛歐美機票都3萬起跳，不解詢問「年輕人哪來的錢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。