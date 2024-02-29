不婚不生遺產留給誰？網曝2答案：總比充公好

隨著傳統觀念改變，越來越多人不再將結婚生子視為人生重要目標。一名網友就好奇提問，如果臨終前財產還沒全部花完，大家是否想過後續處理方式？對此，大部分網友回應「給親友、捐贈機構」，但也有不少人覺得，其實到晚年財富已經所剩不多。

一名PTT網友以「如果你無親無子，死後財產想給誰？」為題，昨（28）日發文表示，現在有很多人不婚不生，但累積了一點財富。他認為一般人就算再怎麼揮霍，還是會留點錢到老年使用，不太可能臨終前就剛好把所有財產花完，而到那個時候，兄弟姊妹可能也不缺錢，或是早一步離開了，「有沒有想過透過法律手段，將死後的錢捐給誰或是哪個單位？我希望捐給動物類的機構吧」。

話題拋出後，有人透露會留給親友，「我妹的小孩啊」、「給手足的子女，讓後輩安頓好後事」、「朋友」、「給投緣的晚輩或好友」；也有人想捐獻，「全部捐出去，一塊也不會留給我弟」、「想捐給孤兒院，因為差點被親戚送孤兒院」、「捐給動保團體」、「鳥會吧，或是傷鳥醫治站」、「捐給喜歡的慈善機構」、「捐給真的有在做善事的單位吧」、「家人如果在就給家人，都不在了就捐出去」、「我信託給我的貓，如果貓先走就給動保」。

另外還有網友直言，「給國庫會被亂花」、「想知道費玉清會怎麼做」、「搞不好留下的是沒繳完的房貸」、「錢花不完可以去住高級養老院，甚至可能晚年治病都花光了還不夠用呢」、「我只擔心老了病痛一堆，錢不夠花」、「不存在的東西，不用考慮如何處置」、「我都怕錢不夠過晚年，沒辦法想後事」、「花完，醒醒你沒那麼多錢，那是有錢人才需要擔心的事」。