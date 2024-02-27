流水席最頂菜餚？ 網友全推「1經典」：配飯單吃都好

傳統流水席菜色多樣，能快速出餐、節省餐廳場地，無論在婚喪喜慶、廟會、尾牙春酒等活動都可以見到此宴客形式。一名網友昨（26）日就在臉書社團「爆廢公社」PO出經典什錦菜餚，並好奇詢問，「流水席你最愛吃哪道菜？」引起眾人熱烈討論。

有網友表示，「就這道，什菜」、「龍蝦沙拉」、「一開始的冷盤，然後雞湯」、「炸湯圓啊」、「紅蟳米糕」、「雞湯、水果、一開始的開胃菜、還有甜點」、「什錦水果甜湯」、「菜尾湯」、「佛跳牆」、「冷盤中的烏魚子」、「冷盤鮑魚、龍蝦、烏魚子」、「當然是炸大雞腿啊」、「控肉」、「八寶飯」、「鳳梨蝦球」、「小時候最愛，打包回家的炸大雞腿」、「我超愛南部流水席，有二路菜羹、龍蝦肉+白醋冷盤（南部美乃滋）、蘿蔔豬肚湯」。

也有一票人點名，「羹類」才是流水席經典菜，「魚翅羹」、「海鮮羹」、「什菜羹」、「魚翅羹無誤」、「流水席的羹最好吃」、「肉羹，通常第二道、第三道就會出」、「羹真的很強，配飯單吃都好吃」、「羹，重點是要加入粉紅色的醋」、「雜菜羹，配米飯絕搭」；其他網友則感嘆，「每一道菜都很愛」、「都好吃，連菜尾都很香」、「小孩才做選擇…當然都好吃啊」、「都愛，從頭吃到尾」、「辦桌沒有不好吃的」、「個人覺得流水席的菜都不錯，有些師傅煮出來的還比大飯店的好吃」。