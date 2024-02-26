約心儀女生喝下午茶！他「消不下去」狂撐2小時崩潰：聽大悲咒也沒用

尷尬了！一名男網友約了喜歡的女生喝下午茶，沒想到竟起了生理反應，而且還長達兩小時，完全無法控制，他也擔憂對方會不會把自己當變態。沒想到貼文曝光後，許多網友認為他可以不用太擔心。

原PO在Dcard發文表示，最近跟喜歡的女生去咖啡廳喝下午茶，在聊天的過程中，因聞到對方的香水味，一不小心就起了生理反應，而且還持續了兩個小時之久。原PO也尷尬說道：「我在幫她拍照的時候一直彎腰，用藍牙耳機播『大悲咒』，小兄弟就是下不去，我這樣會不會被當成變態啊？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「兩小時超久欸，找藉口去廁所冷靜一下」、「我跟初戀同床睡的時候整晚沒消過，早上起來的時候蛋蛋那邊超痛，Google說這個叫約會症候群」、「青春真美好，以後會懷念」、「跟喜歡的人單獨在一起，滿容易的吧，沒辦法控制的那種」、「我覺得很正常，對方也可能覺得你是很單純的乖乖牌，畢竟你是個龜龜舉舉的男人」。

另外，也有女性對此展現出正面態度，「好純情喔，我不小心發現的話，會覺得自己滿有魅力的」、「其實滿可愛的」、「女生會覺得你真的是很喜歡我才這樣，其實男生表現出因為喜歡女生而緊張的樣子，真的很可愛」。不過也有女網友認為，如果女方對男生沒意思的話，這種行為其實滿令人不舒服的，總而言之，還是要看對象。